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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 7 HAZİRAN 2025: Bayramın 2. günü altın düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları 7 Haziran 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 7 Haziran 2025 Cumartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde altın fiyatları düşüşe geçti. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 4.177 TL seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 7 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 07:59 Güncelleme: 07.06.2025 - 07:59
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        1

        Bilindiği üzere altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın, işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar üzerinden alınıp satılıyor. Kurban Bayramı’nın ikinci gününe denk gelen 7 Haziran Cumartesi günü altında ibre aşağı yönde. Gram altın, bugün 4 bin 177 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 7 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.176,16

        Satış: 4.177,02

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.309,60

        Satış: 3.311,24

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.681,86

        Satış: 6.829,43

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.727,44

        Satış: 27.234,18

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.061,00

        Satış: 27.442,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.321,96

        Satış: 13.658,86

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.727,44

        Satış: 27.234,18

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.189,18

        Satış: 28.900,61

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.271,42

        Satış: 3.237,99

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.786,56

        Satış: 4.016,68

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.445,00

        Satış: 68.711,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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