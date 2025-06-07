Bilindiği üzere altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın, işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar üzerinden alınıp satılıyor. Kurban Bayramı’nın ikinci gününe denk gelen 7 Haziran Cumartesi günü altında ibre aşağı yönde. Gram altın, bugün 4 bin 177 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 7 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…