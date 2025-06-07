Bilindiği üzere altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın, işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar üzerinden alınıp satılıyor. Altında dün başlayan düşüş, Kurban Bayramı’nın ikinci gününe denk gelen 7 Haziran Cumartesi günü de etkisini sürdürüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 7 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…