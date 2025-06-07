Bayramın 2. gününde altın fiyatları 7 Haziran 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 7 Haziran 2025 Cumartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında dün başlayan düşüş Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de sürüyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 4.177 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 7 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...
Bilindiği üzere altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın, işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar üzerinden alınıp satılıyor. Altında dün başlayan düşüş, Kurban Bayramı’nın ikinci gününe denk gelen 7 Haziran Cumartesi günü de etkisini sürdürüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 7 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.176,16
Satış: 4.177,02
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.309,60
Satış: 3.311,24
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.681,86
Satış: 6.829,43
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.727,44
Satış: 27.234,18
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.061,00
Satış: 27.442,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.321,96
Satış: 13.658,86
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.727,44
Satış: 27.234,18
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.189,18
Satış: 28.900,61
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.271,42
Satış: 3.237,99
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.786,56
Satış: 4.016,68
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.445,00
Satış: 68.711,00