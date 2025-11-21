Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu arkadaşlarınızla film maratonu yapmaya ne dersiniz? IMDb puanı yüksek birbirinden keyifli filmleri derledik!

        Hafta sonu arkadaşlarınızla film maratonu yapmaya ne dersiniz? IMDb puanı yüksek birbirinden keyifli filmleri derledik!

        Hafta sonu arkadaşlarınızla toplanıp ne izlesek diye dakikalarca tartışan bir ekipseniz, yalnız değilsiniz. Film seçmek çoğu zaman planın en zor kısmı olur. Bu yüzden IMDb'de yüksek puan almış, tür çeşitliliği geniş filmleri sizin için bir araya getirdik. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 08:30 Güncelleme: 21.11.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        IMDb puanı yüksek birbirinden keyifli filmler!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Arkadaşlarla yapılan film gecelerinin ruhu başkadır; doğru seçimle sıradan bir akşam unutulmaz olabilir. Dramdan aksiyona, bağımsız sinemadan ödüllü yapımlara kadar birçok güçlü film bu hafta sonu maratonunuzu renklendirebilir. Merak edilen tüm seçenekleri sizin için derledik…

        NOSTALJİK VE SAMİMİ HİKÂYELER

        Hafta sonunu arkadaşlarınızla geçirirken, ekibin tamamını içine çekebilecek samimi hikâyeler çoğu zaman daha iyi sonuç verir. Stand By Me, çocukluktan yetişkinliğe uzanan yolculuğuyla hâlâ etkisini koruyan bir klasik.

        Benzer şekilde Me, Earl and the Dying Girl, gençlik döneminin kırılgan ama eğlenceli halini samimi bir dille işler. Bu tür filmler, sohbet açar, ortak duygular yaratır ve izleyenlerde uzun süre kalan bir sıcaklık bırakır.

        REKLAM

        ÖDÜLLÜ VE DÜŞÜNDÜREN DRAMLAR

        Arkadaş ortamında bazen herkes daha ağır ve düşündürücü yapımlara yönelmek isteyebilir. The Holdovers, yalnızlık, pişmanlık ve beklenmedik dostlukların gücünü işlerken Oscar performanslarıyla dikkat çeker.

        Nebraska, siyah-beyaz atmosferi ve iki nesil arasındaki çatışmayı sade bir dille anlatışıyla izleyiciyi içine çeker. Dram türü filmler, tartışma yaratmayı seven gruplar için biçilmiş kaftandır.

        GERİLİM VE SUÇ FİLMLERİYLE TEMPOYU YÜKSELTİN

        Film gecesinde biraz adrenalin isteyenler için Monster ve Nightmare Alley güçlü seçenekler arasında. Monster, yanlış anlaşılmaların gölgesinde büyüyen bir hikâyeyi üç farklı bakış açısından aktararak seyirciyi sürekli tetikte tutar. Guillermo del Toro imzalı Nightmare Alley ise karanlık atmosferi, güçlü oyuncu kadrosu ve psikolojik gerilimiyle akışı hiç düşürmez.

        DOSTLUĞUN GÜCÜNÜ ANLATAN FİLMLER

        Bazı filmler arkadaş ortamında izlenmek için adeta yaratılmıştır. The Station Agent, yalnızlığı ve yeni bağların iyileştirici gücünü incelikle anlatır.

        50/50 ise gerçek bir hikâyeden uyarlanan mizah-dram dengesiyle hem güldürür hem düşündürür. Bu tür yapımlar, izleyenlere hem hafiflik hem de içsel bir yoğunluk sunar.

        HEYECAN ARAYANLAR İÇİN AKSİYON KLASİKLERİ

        Tempoyu yükseltmek isterseniz Point Break hâlâ eskimeyen bir aksiyon klasiği. Sörf kültürünü suç dünyasıyla harmanlayan film, arkadaş ortamında tartışması en keyifli yapımlardan biri. Hem Keanu Reeves’in hem Patrick Swayze’nin unutulmaz performansları her izleyişte aynı heyecanı verir.

        Fotoğraf kaynak: IMDb

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!