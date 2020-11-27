Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını Türkiye'de de hızla artmaya devam ediyor. Korona virüs yayılımını durdurmak adına alınan yeni korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu yine sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?

BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonu 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

Bu durum göz önüne alındığında 27 Kasım Cuma akşamı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak

HAFTA SONU YASAK SAATLERİ NE ZAMAN?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır.