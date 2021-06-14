Hafta sonu için geldi, canından oldu

İHA

Hafta sonunu geçirmek için İstanbul'dan Bilecik'e gelen Enver Uysal (57),devrilen traktörün altında can verdi.

Olay, Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Dereli Damları mezrasında meydana geldi. İstanbul'da ikamet eden Enver Uysal, pandemiden dolayı rahat bir hafta sonu geçirmek için memleketi Gölpazarı'na geldi. Daha sonra 11 AK 080 plakalı traktörü ile kendisine ait bahçesindeki bahçede kiraz ve ceviz ağaçlarının arasını sürmeye başladı.

Bu esnada devrilen traktörün altında kalan Enver Uysal, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerinde gelen jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme yaparken, merhumun cansız bedeni Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.