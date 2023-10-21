Hafta sonu kaçamağı yapılabilecek en güzel 7 vizesiz şehir
Hafta sonu özellikle yoğun şehir hayatından uzaklaşmak ve yeni yerler görmek isteyenlerin değerlendirebileceği vizesiz şehirlere sadece kimlik veya pasaportla giriş yapabilirsiniz
ÜSKÜP
Hafta sonu kaçamaklarınızdan birisi Üsküp olabilir. Kuzey Makedonya'nın başkenti olan Üsküp'ün tarihi binaları görülmesi gereken yerlerden birisidir.
BAKÜ
Azerbaycan'nın başkenti Bakü'de tarihi ve külürel çeşitlilik oldukça gelişmiştir. Hafta sonu ziyaret edebileceğiniz uğrak noktalarından birisi olabilir.
TİFLİS
Gürcistan'nın başkenti olan Tiflis tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehirdir. Hafta sonu kaçamağı için ideal şehirlerden birisidir.
OHRİD
Kuzey Makedonya'nın güneybatısında, Arnavutluk'un doğusunda yer alan bir göl kentidir. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ohrid Avurpa'nın en eski ve en derin gölü olarak bilinir.
KOTOR
Karadağ'ın en popüler liman şehirlerinden birisi olan Kotor hafta sonu kaçamağı için ideal yerlerden birisidir. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kotor, Venedik döneminde inşa edilmiş surları ve eski şehri ile ünlüdür.
ALMATİ
Kazakistan'ın en büyük şehri ve eski başkentidir. Tien Shan Dağları'nın eteklerinde ülkenin güneyinde yer alır. Tarihi ve kültürel zenginlikler açısından gelişmiştir.