Hafta sonu kaçamağı yapılabilecek en güzel 7 vizesiz şehir

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OHRİD Kuzey Makedonya'nın güneybatısında, Arnavutluk'un doğusunda yer alan bir göl kentidir. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ohrid Avurpa'nın en eski ve en derin gölü olarak bilinir.

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KOTOR Karadağ'ın en popüler liman şehirlerinden birisi olan Kotor hafta sonu kaçamağı için ideal yerlerden birisidir. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kotor, Venedik döneminde inşa edilmiş surları ve eski şehri ile ünlüdür.