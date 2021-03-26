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Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu (27-28 Mart) market çalışma saatleri nedir?

Koronavirüsle kontrollü normalleşme tedbirleri Mart ayının başından beri ülke genelinde uygulanmaya devam ediyor. Hafta içi ve Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle mesai saatleri değişen marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu (27-28 Mart) market çalışma saatleri nedir?

Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu (27-28 Mart) market çalışma saatleri nedir?

Hafta sonu market çalışma saatleri araştırılıyor. Koronavirüs normalleşme kararları Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından hazırlanan risk grubu haritasına göre her şehirde farklı uygulanıyor. Hafta sonu market çalışma saatleri merak konusu oldu. Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu (27-28 Mart) market çalışma saatleri nedir?

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı Cumartesi gününde marketler tıpkı hafta içinde olduğu gibi 07.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Pazar gününde marketlerin çalışma saatleri 10.00-17.00 olarak belirlendi.

81 İLİN RİSK TABLOSU

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller;Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ancak sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.

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