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Hafta sonu marketler açık mı, kaçta açılacak? Hafta sonu (6-7 Mart) marketlerin çalışma saatleri ne?

Koronavirüsle kontrollü normalleşme süreci başladı, "Hafta sonu marketler kaçta açılacak?" sorusu gündeme oturdu. Kabine toplantısında alınan kararlardan biri de hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgiliydi. Risk gruplarına göre farklılık gösteren hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında marketlerin ve bakkalların kaçta açılacağı merak konusu oldu. Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu (6-7 Mart) marketlerin çalışma saatleri nedir?

Hafta sonu marketler açık mı, kaçta açılacak? Hafta sonu (6-7 Mart) marketlerin çalışma saatleri ne?

Hafta sonu marketler kaçta açılacak? sorusu araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasakları marketleri ve bakkalların çalışma saatlerini değiştirmişti. Kabine toplantısında alınan karara göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller risk grubu haritasına göre belirlenecek. Anakara ve İstanbul'da hafta sonu marketlerin kaçta açılacağı araştırılıyor. Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu (6-7 Mart) marketlerin çalışma saatleri nedir?

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILACAK, KAÇTA KAPANACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine İş Yerlerinin Çalışma Saatleri konusunda gönderilen genelgeye göre;

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir.

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Hafta sonlarında ise;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.


Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

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