Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kademeli normalleşme kararlarıyla birlikte bu iki sorunun cevabı merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki sokağa çıkma yasağı gün ve saatleri değişti. Merak edip araştıranlar için İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sokağa çıkma yasağı gün ve saatlerini haberimizde derledik. İşte detaylar....

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.