20-21 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı gündem konusu oldu. Koronavirüs normalleşme sürecine dair önemli adımlar atılmasının ardından halkın kurallara dikkat etmemesi vaka sayılarının tekrar artmasına neden oldu. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı mı? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA SONU VAR MI?

1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme dönemi başladı ve birçok işletme faaliyetlerine başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması olmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada, "LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler." dedi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMA HANGİ İLLERDE?

Sokağa çıkma yasağı son olarak; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı.

Henüz iller bazında resmi bir açıklama yapılmadı.