Yurdumuzun dört bir yanında sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili yoğun aramalar devam ediyor. Bugün yapılan açıklamalar sonrası vatandaşların merakı iyice arttı. İşte ayrıntılar...

İller bazında koronavirüs risk haritası

"KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ"

Hiçbir vatandaşımızı doktorsuz, ilaçsız, maskesiz bırakmadık. Birilerinin sürekli sorup durduğu Merkez Bankası rezervlerindeki hareketlilik, aslında bu dönemde verilen mücadelenin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunun işaretidir. Bu çerçevede, milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde, bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Normalleşme adımlarını ifade etmeden önce şu hususların altını özellikle tekrar tekrar çizmek istiyorum. Tedbirlerin sıkılaştırılması da, gevşetilmesi de tamamen salgının seyriyle ilgilidir. Salgının yayıldığı bir ortamda, normalleşme adımlarını atmak veya sürdürmek mümkün değildir. Türkiye, pek çok devlete nazaran coğrafi alan ve nüfus itibariyle büyük bir ülke olduğu için, adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor.

"DÜŞÜK RİSKLİ MAVİ-ORTA RİSKLİ SARI-YÜKSEK RİSKLİ TURUNCU-ÇOK YÜKSEK RİSKLİ KIRMIZI"

Sağlık Bakanlığımız ve onun bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Kurulu, 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere, çeşitli kriterlere göre illerimizi sınıflandırdı. Bu değerlendirmeye göre de 81 vilayetimiz, düşük riskli-mavi, orta riskli-sarı, yüksek riskli-turuncu ve çok yüksek riskli-kırmızı olarak renklere ayrıldı. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek. Ayrıca, her iki haftada bir de normalleşme uygulaması güncellenecek. Valiliklerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımız, bu güncellemeye göre uygulamayı gözden geçirecek ve yeni düzenlemelere gidecektir.

"HER İLİMİZ SALGIN TEDBİRLERİNİN ORADA NE DÜZEYDE UYGULAYACAĞINI KENDİSİ BELİRLEYECEK"

Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek. Vatandaşlarımız, günlük hayatlarının her anında temizlik, maske ve mesafe diye özetlediğimiz salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse, illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklar. Aksi bir durumda, yani salgın artış eğilimine girdiği yerlerde, kısıtlamalar tekrar genişletilebilecek. Bir başka ifadeyle her ilimiz, salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendisi belirleyecek.

"HAFTA SONU KISITLAMASI DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE TAMAMEN KALKACAK"

Bugünkü kabine toplantımızda, normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağı hususunu kapsamlı şekilde görüştük. Buna göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.