24 Ocak - 26 Ocak arasında;
* 1'i Türk, 6'sı yabancı olmak üzere 7 yeni film gösterime girdi.
* Gösterimde olan yerli - yabancı 34 film toplam 885.840 kişi tarafından izlenirken, 15.931.535 ₺ hasılat elde edildi.
* Bir önceki hafta sonuna oranla izleyici sayısı, % 25.1 azaldı.
* Bir önceki hafta sonuna oranla hasılat, % 28.5 azaldı.
* En çok izlenen film, animasyon türündeki 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' (209.769 kişi)
oldu.
* En az izlenen film, korku türündeki 'Gece Gelen: Cin Bebek' (4 Kişi) oldu.
RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE (5. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 209.769
Hafta Sonu Hasılat: 3.558.005 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 2.883.563
Toplam Hasılat: 47.503.530 ₺
BABA PARASI (4. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 130.690
Hafta Sonu Hasılat: 2.358.132 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 1.481.553
Toplam Hasılat: 26.35.245 ₺
GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ (3. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 100.035
Hafta Sonu Hasılat: 1.764.383 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 535.053
Toplam Hasılat: 9.125.901 ₺
TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI (2. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 79.661
Hafta Sonu Hasılat: 1.512.420 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 300.588
Toplam Hasılat: 6.394.222 ₺
KARAKOMİK FİLMLER 2 (2. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 73.779
Hafta Sonu Hasılat: 1.116.492 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 320.303
Toplam Hasılat: 1.836.226 ₺
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