Haftanın havası ve eylülde yaz koşulları

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yazısına şöyle devam etti: "Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu’da da Eskişehir ve çevre merkezler dahil geniş bir alanda gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Günün öğle ve akşam saatleri daha tempolu olmak üzere yağmurlarla biraz serinleyeceğiz.
İstanbul’da perşembe günü de yağmur olasılığı var, kuzeyden serin bir hava gelmek üzere ve hava sıcaklıkları 25 derecelere kadar inecek.
Fotoğraf: İHA
Kuzeybatı ve batı bölgelerde hareketlilik yaşanırken Doğu ve Güneydoğu yazdan asla vazgeçmem diyor, bu hafta örneğin Erzincan-Tunceli ve çevre kentlerde sıcaklık 37-38 derecelere kadar yükselecek. Doğu Anadolu son yılların en sıcak ağustosunu yaşıyor. Bölgede gelecek 5 gün bu yüksek sıcaklıklara hazırlıklı olmakta yarar var.
"SICAKLIKLAR EYLÜLDE YENİDEN ARTIYOR"
Fotoğraf: AA
Eylül ayının 5-6’sından itibaren Marmara’da bir dalga daha yağış ve serin hava yaşama ihtimalimiz var, fakat bu gerçekleşse bile sonbahara kalıcı bir giriş gibi görünmüyor. Ardından eylülün ikinci haftası sıcaklıkların yeniden artması söz konusu.
Bu hafta çarşamba ve perşembe günü hava durumunu (ve radarı) yakından takip etmekte yarar var."
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