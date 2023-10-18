Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Haftanın Kitapları

Haftanın Kitapları Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar... Habertürk Giriş: 18.10.2023 - 11:41 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:41 facebook

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DERRIDA-GERÇEKLİK YANILSAMA OLDUĞU UNUTULAN YANILSAMADIR

(Kaan Demirdöven) Destek Yayınları Felsefe Serisi’nin yeni kitabında Kaan Demirdöven yapısökümcülük olarak bilinen eleştirel düşünce yöntemiyle tarihe geçen Derrida’yı anlatıyor. Kitap, yapısökümcülük adını verdiği bir metnin yüzeysel okumalarla anlaşılmayan derin yapılarını ayrıştırmayı hedefleyen yöntemsel yaklaşım ile edebiyat kuramı, dilbilim, felsefe, hukuk, sosyoloji, politika, kültür kuramı, mimarlık gibi disiplinler başta olmak üzere birçok alanda yeni açılımlara neden olan Jacques Derrida’nın yaşamına ve felsefesine yakından bakmak isteyen herkes için bir kaynak, u konuda derin okuma yapmak isteyenler için ise ufuk açıcı bir kılavuz…

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OSCAR WILDE-TOPLU ÖYKÜLER Modern edebiyatın büyük kalemlerinin öykülerini tek ciltte toplayan Everest Toplu Öyküler dizisinin yeni konuğu Victoria Dönemi'nin en önemli yazarlarından Oscar Wilde. Wilde, hem yetişkinler hem çocuklar için kaleme aldığı öyküleri ile kimi zaman korku ile mizah iç içe geçerek bize farklı duyguları aynı anda yaşatıyor, kimi zaman bir gizem, kimi zaman da masalsı diyarlar bizi çağırıyor. Çok ünlü Canterville Hortlağı, Lord Arthur Savile’in Suçu, Mutlu Prens, Bencil Dev'in yanı sıra, odağında Shakespeare’in olduğu bir gizemi ele alan Bay W. H.’nin Portresi gibi öyküler, Wilde’ın kendine özgü dehasını ve nüktedanlığını yansıtıyor.