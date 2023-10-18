Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
DERRIDA-GERÇEKLİK YANILSAMA OLDUĞU UNUTULAN YANILSAMADIR
(Kaan Demirdöven)
Destek Yayınları Felsefe Serisi’nin yeni kitabında Kaan Demirdöven yapısökümcülük olarak bilinen eleştirel düşünce yöntemiyle tarihe geçen Derrida’yı anlatıyor. Kitap, yapısökümcülük adını verdiği bir metnin yüzeysel okumalarla anlaşılmayan derin yapılarını ayrıştırmayı hedefleyen yöntemsel yaklaşım ile edebiyat kuramı, dilbilim, felsefe, hukuk, sosyoloji, politika, kültür kuramı, mimarlık gibi disiplinler başta olmak üzere birçok alanda yeni açılımlara neden olan Jacques Derrida’nın yaşamına ve felsefesine yakından bakmak isteyen herkes için bir kaynak, u konuda derin okuma yapmak isteyenler için ise ufuk açıcı bir kılavuz…
OSCAR WILDE-TOPLU ÖYKÜLER
Modern edebiyatın büyük kalemlerinin öykülerini tek ciltte toplayan Everest Toplu Öyküler dizisinin yeni konuğu Victoria Dönemi'nin en önemli yazarlarından Oscar Wilde. Wilde, hem yetişkinler hem çocuklar için kaleme aldığı öyküleri ile kimi zaman korku ile mizah iç içe geçerek bize farklı duyguları aynı anda yaşatıyor, kimi zaman bir gizem, kimi zaman da masalsı diyarlar bizi çağırıyor. Çok ünlü Canterville Hortlağı, Lord Arthur Savile’in Suçu, Mutlu Prens, Bencil Dev'in yanı sıra, odağında Shakespeare’in olduğu bir gizemi ele alan Bay W. H.’nin Portresi gibi öyküler, Wilde’ın kendine özgü dehasını ve nüktedanlığını yansıtıyor.
SOSYOLOJİYİ KURMAK: MONTESQUIEU, TOCQUEVILLE, COMTE, DURKHEIM
(Enes Kabakcı)
VBKY’nin İnsan ve Toplum kitaplığı “Sosyolojiyi Kurmak: Montesquieu, Tocqueville, Comte, Durkheim” eseri ile genişliyor. Fransız sosyolojisi ve tarihsel sosyoloji alanında uzmanlaşan akademisyen Enes Kabakcı’nın yazdığı kitap, “bir Fransız bilimi” olarak on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan sosyolojinin erken dönem tarihini Fransız düşünürler Montesquieu, Tocqueville, Comte ve Durkheim’ın gözünden inceliyor. 18’inci yüzyılın sonu ve 19’uncu yüzyılın ortalarına kadar uzanan; düşünsel, iktisadi ve siyasi değişimlerin baş döndürücü hızda yaşandığı bir dönemde ortaya çıkan nüfus artışı, kentleşme ve uluslaşma gibi gelişmeler insanlığı daha önce karşı karşıya kalmadığı pek çok sorunu çözmeye itiyor. Eser, toplumun bilgiye olan ihtiyacını karşılamak amacıyla ortaya çıkan sosyolojinin doğuşunun ve kurumsallaşma yolculuğunda etkili olan dört kurucu düşünürün orijinal metinlerini merkeze alıyor.
FOBİLER VE MANİLER KİTABI: A'dan Z'ye 99 TAKINTININ İZİNDE DÜNYA TARİHİ
(Kate Summerscal)
Kurmaca dışı alanında pek çok ödül sahibi olan Kate Summerscale’in Türkçedeki ilk kitabı Fobiler ve Maniler Kitabı: A’dan Z’ye 99 Takıntının İzinde Dünya Tarihi, Düşbaz Kitaplar’dan çıktı! Summerscale, 17 farklı dile çevrilen ve tüm dünyada çok ilgi gören bu eğlenceli rehberde, titiz araştırmaları, sürükleyici anlatımı ve mizah dokunuşlarıyla 99 fobi ve maninin psikolojik ve toplumsal kökenlerine doğru bir keşif yolculuğu sunuyor. Agorafobi, klostrofobi, kleptomani gibi aşina olduklarımızın yanı sıra Beatlemani, patlamış mısır fobisi gibi birçok sıradışı fobi ve maninin yer aldığı kitapta, Alfred Hitchcock, Steve Jobs gibi ünlü isimlerin şaşırtıcı takıntılarıyla ilgili bilgiler de okurları bekliyor.
YEŞİLÇAM'DA ÖTEKİ OLMAK
(Dilara Balcı)
Sinema tarihimiz üzerine birçok çalışması, film, afiş ve fotoğraf koleksiyonu bulunan Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Dilara Balcı’nın Yeşilçam’da Öteki Olmak adlı kitabı, Ayrıntı Yayınları tarafından yeniden basıldı. Birçok gayrimüslimin de görev yaptığı Yeşilçam’ı farklı bir boyuttan ele alan çalışma, Türkiye sinemasında gayrimüslim vatandaşların temsil biçimlerine ve karikatür tiplemelerin arkasında yatan ötekileştirmeye dair eleştirel bir bakış sunuyor. Fotoğrafların ve film karelerinin de eşlik ettiği Yeşilçam’da Öteki Olmak, Dilara Balcı’nın yeni baskıya özel kaleme aldığı önsözüyle okurları bekliyor.
LABİRENT
(Víctor Panicello)
Ünlü İspanyol yazar Víctor Panicello’nun kaleminden, gölgeler arasında ve zorlu koşullarda süregelen bir varoluş mücadelesinin fantastik ve heyecanlı hikâyesi: Labirent, Dinozor Genç’ten çıktı! Sürükleyici kurgusuyla her yaştan okuru hem muhteşem hem de korkunç bir dünyaya doğru yolculuğa davet eden, Özgül Erman'ın çevirdiği Labirent, aşk ve mücadelenin, güven ve direnişin, isyan ve özgürlüğün romanı…
ARKADAŞI SUÇLAMAK
(Lee Kkoch-Nim)
Bir lise öğrencisinin gizemli ölümü bir anda toplumun en çok konuşulan konusu haline gelir. Medya mensupları yoğun ilgi gösterdiği bu olay kapsamında ölen genç ve şüpheli yakın arkadaşının çevresindeki insanlarla röportajlar yapar. İki arkadaştan birinin maktul diğerinin fail konumunda olduğu bu olayla ilgili herkesin bir fikri vardır ve çoğunluk katilin kim olduğu konusunda hemfikirdir. İşin aslını bilen ise tek bir kişi vardır… Peki, gerçek tam olarak nedir? Herkesin aynı şeyi söylemesi söyleneni doğru kılar mı? Lee Kkoch-Nim’in yazdığı, Açelya Yavuz’un dilimize çevirdiği Arkadaşı Suçlamak Athica Yayınları’ndan çıktı.