Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
RAİK'İN ANNESİ
(Halide Edib Adıvar)
Kaleme aldığı her metinle yeniden tartışılan, kadın hareketinin öncü isimlerinden Halide Edib Adıvar’ın ilk dönem eserlerinin en önemlilerinden Raik'in Annesi, yazarın ölümünün 60. yılında, Can Yayınları etiketiyle yeniden okurla buluşuyor. Cumhuriyet dönemine damga vuran yazar, erkek anlatıcı tercih ettiği kitabında, kadın ve kadınları kuşatan koşulları tüm açıklığıyla gözler önüne seriyor. Halide Edib, Raik’in Annesi’nde yanlış Batılılaşma, eğitimin Türk toplumundaki durumu ve kadın sorunsalı gibi konulara odaklanıyor. Erkek anlatıcı üzerinden kaleme alınan kitap, kadın ve kadınları kuşatan dönemin koşulları üzerine bir başucu kitabı olma niteliğinde...
MELODRAMATİK MUHAYYİLE
(Peter Brooks)
Melodram, başta Hollywood olmak üzere Türk sineması gibi ulusal sinemaların popüler hikayelerini anlamak için sıklıkla kullanılan bir kavram. Peter Brooks, kavrama teorik bir derinlik kazandıran bu duru ve etkileyici kitabında melodramın modern edebiyatın önemli bir ifade biçimi olduğunu savunuyor. On dokuzuncu yüzyılda hâkim bir popüler tür olan sahne melodramını inceleyerek yola çıkan yazar, romanda Balzac ve Henry James’i merkeze alarak bu “gerçekçi” romancıların melodramın retoriğini ve aşırılığını, özellikle de sekülerleştirilmiş iyilik-kötülük, felaha erme-lanetlenme karşıtlıklarını kullanarak nasıl hikâyeler anlattıklarını gösteriyor. Peter Brooks’un yazdığı, Suzan Sarı’nın dilimize çevirdiği Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkan “Melodramatik Muhayyile” yazıldığı günden bugüne tiyatro, roman ve sinemayı anlamak için temel bir eser olma özelliğini koruyor.
BELİRSİZLİK ÇAĞI
(Tobias Hürter)
Ayrıntı Yayınları, Alman gazeteci Tobias Hürter’in Belirsizlik Çağı: Fiziğin Parlak ve Karanlık Yılları 1895-1945 adlı kitabını Türkiye’deki okurlarla buluşturdu! Belirsizlik Çağı, yaklaşık yüz yıl önce, dünyayı açıklamalarını sağlayan kavramların ve kuramların gerisinde başka ve daha derin bir gerçeklik olduğunu kabullenmek zorunda kalan fizikçilerin nasıl olup da bu duruma geldiğini ve bu durumla nasıl başa çıktıklarını anlatıyor. Hürter Belirsizlik Çağı’nda, Marie Curie, Albert Einstein, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger gibi isimlerin yeni bir dünya görüşüne yol açan devrim niteliğindeki keşiflerini ve bunların birbirleriyle ilişkilerini; yirminci yüzyılın en önemli fizikçilerinin kişisel hayatlarıyla ve dönemin politik atmosferiyle harmanlayarak akıcı ve kolay okunur bir dille okurlara aktarıyor.
RÖLANTİ ÇIKMAZI
(İsmail Güzelsoy)
Edebiyat yolculuğunda çeyrek asıra yaklaşan İsmail Güzelsoy'un yeni kitabı Rölanti Çıkmazı Everest Yayınları'ndan çıktı. “Kaybettiğin oyun henüz başlamamış olabilir” fikrinden yola çıkan Güzelsoy, kitabında rastlantılara dayalı bir İstanbul hikâyesini ele alıyor. Romanlarındaki edebi anlatıları insan yaşamına dair anlamlı tespitleri ve tecrübeleri ile zenginleştiren İsmail Güzelsoy, bugüne kadar ortaya koyduğu eserlerle okurlar için her zaman ilham kaynağı oldu. Yazar, yeni kitabında bilinmezliği, korkuyu, karmaşayı, öfkeyi, kent yaşamının çeşitliliğini, zamanlar ve kuşaklar arasındaki etkileşimleri rastlantıdan doğan ama anlamlı bir sonuca evrilen anlatısı ile ele alıyor.
İNSANLIĞIMI YİTİRİRKEN
(Osamu Dazai)
İlk kez 1948’de yayımlanan, modern Japon edebiyatının en ünlü romanlarından İnsanlığımı Yitirirken, bireyin topluma yabancılaşmasını tüm gücüyle ortaya koyan bir başyapıt. Henüz otuz dokuz yaşındayken sevgilisi Tomie Yamazaki’yle birlikte Tamagawa Kanalı’na atlayarak yaşamına son veren Osamu Dazai’nin kaleme aldığı, modern Japon edebiyatının en ünlü romanlarından İnsanlığımı Yitirirken, Can Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı! İntihar, sosyal yabancılaşma, ötekilik, depresyon, bağımlılık gibi yazarın da hayatında tekrar eden sorunları konu alan yarı otobiyografik romanda Dazai, içinde yaşadığı toplum tarafından kabul görmediğini hisseden ve yalnızlığın varoluşsal kaygısıyla yüzleşmek zorunda kalan Yozo adında bir adamın hikâyesini anlatıyor.
SİNESÖZLÜK
(Olcay Bağır)
Sinematograf’ın icadından bu yana sinema, tahminlerin çok ötesinde, tiyatro, edebiyat, müzik, dans ve daha nice estetik disiplinleri kendi içinde harmanlayarak “çok kollu bir sanat” oldu. Son yüzyılın en etkileyici sanatı sinemaya dair hazırlanan rehber niteliğindeki bu kitap, başlangıcından günümüze sinemanın genel açıklamasını ve sürekli genişleyen kapsamına dair okura bir fikir veriyor. Olcay Bağır’ın kaleme aldığı “Sinesözlük” sinema tarihi, türler, akımlar ve alana dair terimleri yalın bir dille derinlemesine açıklarken sinemayla ilgilenen okura da güncel bir metin, bir kaynak çalışma sunuyor. Okuru seyirci koltuğundan kaldırarak perdenin diğer tarafına davet eden Sinesözlük, Kara Karga Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.
KAPA ÇENENİ VE İŞİNE BAK
(Dan Lyons)
Gazeteci Dan Lyons, neden konuşmadan duramadığımızın ardındaki bilimi ve kültürü anlamak için dünyanın dört bir yanındaki iletişim uzmanları, nörobilimciler, psikiyatristler ve Silikon Vadisi yönetici koçlarıyla konuşarak tüm dünyada çok satan bu rehberi hazırlıyor.S esimizi yükseltmemize yardımcı olmak için tasarlanmış koca bir sektör, nasıl daha iyi konuşacağımız konusunda bize koçluk yapmak için can atan uzmanlar var ama kimse bize bir süreliğine nasıl susacağımızı öğretmiyor. Şimdi susmak zamanı... Kapa Çeneni ve İşine Bak Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı!
MAHALLE
(Özlen Alpaslan)
İstanbul’un en kendine özgü semtlerinden biri Kuzguncuk... Burada, en güzel lezzetlerin insanların derdine şifa olduğu “Mahalle” isimli bir mekân... Bu tatların ustası, insanların dertlerinin dinleyicisi ve mekânın sahibi Füruzan... Tüm mevzuların birbirine bağlandığı ve kayıp olan isim Aysel... Çocukluk arkadaşlıkları, İstanbul, Türkiye’de, geçmiş ve günümüzde yaşanan olayların hayatlara yansıması, Boğaz semti insanları, içyüzü tam olarak bilinmeyen yarım kalmış bir aşk hikâyesi... Geçtiğimiz yıl Yarım isimli romanıyla okurlarla buluşan Özlen Alpaslan, bu sefer sizi Mahalle’ye davet ediyor! 'Mahalle' Karakarga Yayınları’ndan çıktı.