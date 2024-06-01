Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
İLYADA
(Homeros)
İstanbul Üniversitesi, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak felsefe tarihi, dil ve edebiyat alanlarında önemli çalışmalar ortaya koyan, Eski Çağ dilleri ve kültürleri alanında uzmanlaşan Prof. Dr. Erman Gören'in çevirdiği İlyada, karton kapak ve cilt versiyonlarıyla Everest Yayınları tarafından okurlarla buluşturuldu. 2000 yılı aşkın süredir farklı çevirilerle hep okunmakta olan İlyada Gören’in Türkçesinde, Homeros’un söyleyişinin kimi zaman ürpertici gelebilecek garipliğini yok saymayan, savaş sahnelerinin hızına yaraşır bir akış kazanıyor. Uzun yıllara yayılan bir emeğin sonucu olan, kapsamlı bir giriş yazısı ve hacimli bir sözlükle zenginleşen bu çalışmayla, Türkçe, Homeros’un “söz”üne (epos) sadık ve Eski Yunancadan yapılmış eksiksiz bir çeviri kazanıyor.
SAZIN TELİ KOPTU
1970’li yılların Ankara’sında başlayan, araya giren sürgün yıllarıyla pekişen, gücü asla eksilmeyen bir dostluk: Zülfü Livaneli’yle Erdal Öz’ün dostluğu. Edebiyat tutkusunu paylaşan iki gençten biri dünya çapında bir müzisyene evrilirken, diğeri Türkiye’nin en önemli yayıncılarından biri haline geliyor; yıllar içinde de eşine az rastlanır dayanışmanın mimarları oluyorlar. Can Yayınları'ndan çıkan 'Sazın Teli Koptu', Livaneli-Öz dostluğunun anılarla, mektuplarla, söyleşilerle, yazılarla kurulmuş hikayesi olduğu kadar, Türkiye ve Avrupa için bir dönem panoraması da sunuyor.
YAKUP'UN KİTAPLARI
(Olga Tokarczuk)
Nobel Ödüllü Polonyalı yazar ve aktivist Olga Tokarczuk'un 2014 yılında orijinal adıyla Księgi Jakubowe olarak yayımlanan romanı Yakup'un Kitapları, Neşe Taluy Yüce'nin özenli çevirisiyle Türkçeleştirildi ve Everest Yayınları aracılığıyla okurlarla buluştu. Tokarczuk'un altı yıldan fazla süren araştırmalarının sonucunda dünya edebiyatına kazandırdığı eseri Yakup'un Kitapları, 18. yüzyılda bazı Yahudilerin dinden dönerek Jacob Frank’ın dini önderliği altında yaşadıklarını konu alıyor.
KURT OLMAK
(Kerstin Ekman)
İnkılâp Kitabevi çatısı altında kurulan ve kurgu kitaplarla öne çıkan Gutenberg, İsveç edebiyatının özellikle polisiye türüyle ün kazanmış ve eserleriyle birçok ödüle layık görülmüş kıymetli isimlerinden Kerstin Ekman’ı okurla buluşturdu. Ali Arda’nın Türkçe'ye çevirdiği Kurt Olmak, 70. yaş gününden bir gün önce ormandaki karavanına yaptığı gezintide bir kurt izine rastlayan Ulf Norrstig isimli İsveçli bir avcı başının hikâyesi.
SUDA ÖLÜM
(Kenzaburo Oe)
Çağdaş Japon edebiyatının önde gelen isimlerinden, Nobel Ödüllü yazar Kenzaburo Oe’nin kaleme aldığı Suda Ölüm, Miras ve ölümlülüğün çalkantılı derinliklerine dalan kitap... Can Yayınları'ndan çıkan eser bir yandan ulusal ve kişisel travmaları yeniden gün yüzüne çıkarırken bir yandan da hikâye anlatımına dair politik, toplumsal ve ailevi çatlakları onarma yollarının mükemmel bir keşfi olma özelliğinde. Oe’nin romanı, edebî alter egosu olarak bilinen ana karakteri yazar Kogito Choko’nun, 1945 yazında güçlü bir fırtına sırasında nehirdeki teknesinde can veren babasının gizemli ölümünün peşine düşmesini konu alıyor.
MUHTEŞEM İSYANKARLAR
(Andrea Wulf)
Andrea Wulf’un,18. yüzyılda Almanya’da bir araya gelen ve romantizm kavramını ortaya atan, bir grup olağanüstü düşünürün yaşamlarına ve aşklarına ışık tutan çalışması Muhteşem İsyankârlar, Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı! Muhteşem İsyankârlar, bireysel yaratıcılığın ve özgürlüğün muazzam olanaklarını ve muazzam risklerini birlikte keşfeden, müşterek-felsefeyi parlak zihinlerinden süzen Goethe, Schiller, Hegel gibi düşünürlerin isyankârlıklarını derinlemesine ele alıyor. Wulf’un incelikli bir araştırma sonucunda, akıcı bir anlatımla kaleme aldığı çalışması, sonsuza dek dönüştüren bir zihin devriminin fitilini ateşleyen bu isimlerin, Almanya’nın küçük üniversite şehri Jena’da kesişen hikâyelerini anlatıyor. Sadece o dönemi değil, bugünümüzü anlamak için de okunması gereken bir kitap…
MATMAZEL DE SCUDERY
(E.T.A. Hoffmann)
E.T.A. Hoffmann’ın başta Edgar Allan Poe olmak üzere birçok yazara ilham veren çok katmanlı kitabı, Matmazel de Scudéry, Can Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu. Fransa’nın en uzun süre hüküm süren kralı, XIV. Louis döneminde geçen gizemli hikâyesiyle ilk Alman polisiyesi olma özelliğinde olan Matmazel de Scudéry, sürükleyici olay örgüsü, dönemin Paris’ine, tarihî kişiliklere ve olaylara dair ilgi çekici tasvirleri, farklı yorumlara imkân tanıyan çok katmanlılığıyla birçok yazara ilham veren bir başyapıt niteliğinde.
HAYATIN ANLAMI
(Sinan Canan)
Tıbbi fizyoloji alanındaki kapsamlı çalışmalarıyla tanınan nörobilimci Prof.Dr. Sinan Canan'ın ALFA Yayınları'ndan ilk kitabı 'Hayatın Anlamı' okurlarla buluştu. İnsanlık tarihinin köklü ve derin sorularından hayatın anlamına dair bilimsel gerçekliklere dayalı ilgi uyandırıcı bir anlatı sunan kitap, yaşam yolculuğunu daha bilinçli ve kontrollü bir şekilde sürdürmek isteyenler için ilham verici bir keşfin kapılarını aralıyor. Canan'ın akademik çalışmaları ve bilimsel birikimi ile güçlü anlatıcı kimliğinin bir arada harmanlandığı kitap, farklı disiplinleri bir araya getirerek hayatın anlamını farklı bağlamlarda yeniden sorgulamamız için bizi harekete geçiriyor.
İZLENİMCİLERİN ÖZEL HAYATI
(Sue Roe)
Manet, Monet, Pissarro, Cézanne, Renoir, Degas, Sisley, Berthe Morisot ve Mary Cassatt... Çağdaşları tarafından alay konusu edilip göz ardı edilseler de günümüzde tablolarına paha biçilemiyor. Eserleri dünya çapında tanınan bu grubun özel hayatları pek bilinmemektedir. Sue Roe Alfa Yayınları'ndan çıkan 'İzlenimcilerin Özel Hayatı'nda Paris’teki stüdyolarından çalkantılı aşk hayatlarına, geçim sıkıntılarından sergilerine değinerek izlenimcilerin özel hayatını aktarıyor. İzlenimciler yirmi yılı aşkın birlikte yaşayıp çalışıyor, Fransa-Prusya savaşının ardından hayatlarını yeniden kurma mücadelesi veriyor, alışılmışın dışındaki tablolarına halkın ve eleştirmenlerin acımasız yorumlarına karşı birlikte ayakta duruyor.
YAĞMUR ÇİSELİYOR
(Osman Balcıgil)
“Celile” adlı romanını çok yakında beyazperde seyirciyle buluşacak olan, dönem ve biyografik romanlarıyla tanınan Osman Balcıgil, 'Yağmur Çiseliyor'da 70’li yılların en sonuna, 80’lerin en başına gidiyor, kan revan içindeki Türkiye’yi, masaya, bir casusluk romanı kıvamında yatırıyor. Yaşananlara yüzde yüz bağlı kalarak kaleme aldığı Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan yeni romanında Balcıgil, Türkiye toplumunun kılcal damarlarında dolaşıyor, ülkenin nabzını yakalıyor, çatışan tarafların ruh hallerine ayna tutuyor.