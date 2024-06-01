haftanın kitapları

İLYADA

(Homeros)



İstanbul Üniversitesi, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak felsefe tarihi, dil ve edebiyat alanlarında önemli çalışmalar ortaya koyan, Eski Çağ dilleri ve kültürleri alanında uzmanlaşan Prof. Dr. Erman Gören'in çevirdiği İlyada, karton kapak ve cilt versiyonlarıyla Everest Yayınları tarafından okurlarla buluşturuldu. 2000 yılı aşkın süredir farklı çevirilerle hep okunmakta olan İlyada Gören’in Türkçesinde, Homeros’un söyleyişinin kimi zaman ürpertici gelebilecek garipliğini yok saymayan, savaş sahnelerinin hızına yaraşır bir akış kazanıyor. Uzun yıllara yayılan bir emeğin sonucu olan, kapsamlı bir giriş yazısı ve hacimli bir sözlükle zenginleşen bu çalışmayla, Türkçe, Homeros’un “söz”üne (epos) sadık ve Eski Yunancadan yapılmış eksiksiz bir çeviri kazanıyor.