Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
PARİS SIKINTISI
(Charles Baudelaire)
Charles Baudelaire’in (1821-1867) ölümünün ardından, 1869’da ilk kez kitaplaşan ve şairin 50 düzyazı şiirini bir araya getiren Paris Sıkıntısı, Kötülük Çiçekleri’nde ele alınan temaların yeni ve daha derinlikli bir araştırması gibi. Baudelaire burada modern Paris’i bütün çelişkileriyle; ihtişamı, sefaleti ve melankolisiyle gözler önüne sererken, biçimsel olarak da geleneksel şiirin sınırlarını aşan, çağa özgü değişim ve belirsizlik halini temsil edecek yeni bir şiire yönelir. Kenan Sarıalioğlu’nun çevirdiği bu eşsiz şiirleri Fransızca özgün metinle Everest Yayınları'ndan çıktı.
ARSENYEV'İN YAŞAMI
(İvan Bunin)
Birçok Rus yazar gibi devrimden sonra sürgün hayatı yaşamış ve anavatanına bir daha hiç dönmemiş olan, 1933'teyse Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen ilk Rus yazar İvan Bunin’in tek romanı, Arsenyev’in Yaşamı, Can Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Bunin, otobiyografik unsurlar barındıran kitabında, Arsenyev’in kadınlarla ilişkilerini, anlam ve tatmin bulma mücadelesini ve nihayetinde insan varoluşunun bencil, değişken doğasını farkına varışını ele alıyor. Devrim öncesi Rusya’sında geçen bu hikâye, Arsenyev’in kadınlarla ilişkilerini, anlam ve tatmin bulma mücadelesini ve nihayetinde insan varoluşunun bencil, değişken doğasının farkına varışını güçlü bir şekilde yansıtıyor.
BİR TÜRK KIZININ AMERİKA YOLCULUĞU
VakıfBank Kültür Yayınları, “Bir Türk Kızının Amerika Yolculuğu” isimli kitabı okurlarıyla buluşturudu. 1935’te erken Cumhuriyet’in önemli coğrafyacılarından biri olan Faik Sabri Duran ve kızı Lütfiye Duran’ın mektuplarından yola çıkılarak yazılmış bu eser erken Cumhuriyet’te genç bir kadının Amerika izlenimlerinden oluşuyor. Ahmet Duran Arslan’ın yayına hazırladığı çalışma, sadece bir seyahatin izlerini değil, aynı zamanda iki farklı dünyanın çarpıcı biçimde karşılaşmasını anlatıyor. 1930’larda gerçekleşen bu yolculuk, tarihsel ve edebî değeriyle okuyucularına sadece bir seyahatname değil, aynı zamanda kültürler arası bir keşif yolculuğu sunuyor. Bunların yanı sıra Lütfiye’nin New York’un gökdelenlerinden Amerika’nın hız tutkusuna, moda ve gündelik hayata dair pek çok gözlemlerini 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Amerika’nın nasıl algılandığına dair bir reçete sunuyor.
TEKNOLOJİ VE UYGARLIK
(Lewis Mumford)
Kent planlamasından kültür ve sanat tarihine, teknolojiden toplumsal eleştiriye uzanan geniş bir çalışma alanına hâkim Amerikalı düşünür Lewis Mumford’un başyapıtlarından biri olan Teknoloji ve Uygarlık’ı yeni çevirisi Ayrıntı Yayınları'nın Ağır Kitaplar Dizisi’nden çıktı. Tüm dünyada çok takdir gören son derece kapsamlı çalışmasında Mumford, çığır açıcı yaklaşımıyla, uygarlığın en başından, ilk icatlardan bu yana her alandaki teknolojik gelişmelerin insanlığı ve gündelik yaşantımızı nasıl etkilediğini ve ortaya çıkardığı toplumsal sınıfları benzersiz bir netlikle anlatıyor. Aydın Çavdar'ın çevirdiği Teknoloji ve Uygarlık, okuru kendi modern varoluşunun gerçeklerini, kökenlerini, çelişkilerini, yanlışlarını, doğrularını ve teknolojiyle ilişkisini irdelemeye davet ediyor.
MANDARİNLER
(Simone De Beauvoir)
20. yüzyıl Fransız edebiyatının önde gelen yazarlarından Simone De Beauvoir'in 1954 yılında yayımlanan romanı Mandarinler, İlkay Kurdak'ın çevirisiyle Everest Yayınları'ndan çıktı! de Beauvoir, Goncourt Ödülü’nü kazanan romanında, diğer eserlerinde de rastlanan feminizm ve varoluşçuluk temalarını, bu kez o yılların Fransa’sının politik ve entelektüel portresini çizen bir aşk hikâyesi üzerinden ele alıyor. İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan 1950’lerin ortalarına dek Fransa’daki bir grup entelektüelin yaşamını takip eden Mandarinler, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Nelson Algren, Arthur Koestler ve bizzat de Beauvoir’dan esinlenen karakterleriyle, örtük bir otobiyografi olduğu kadar, savaş sonrası Fransa’sının sol görüşlü aydınlarının hayatlarını ve çalkantılı siyasi ilişkilerini de inceleyen politik ve felsefi bir roman.
FREDERIC CHOPIN VE 101 SEÇME MEKTUP
(Arın Dilligil Bayraktaroğlu)
19. Yüzyıl Avrupa müziğine büyük katkılar sağlamış, ardında 200’ü aşkın eser ve sayısız mektup bırakmış olan usta besteci Chopin'in mektupları Akılçelen Kitaplar'dan okurla buluştu. Chopin, başından geçen olaylar karşısında hissettiği yoğun duyguları bestelerine ve sevdiklerine yazdığı mektuplarına yansıtmıştır. Son derece kırılgan yapısı ve geride bıraktığı ülkesi Polonya’ya duyduğu özlemi bestelerine olduğu kadar mektuplarına da esin kaynağı olmuştur. Hayatı boyunca yazdığı mektupların yer aldığı bu kitapta, Chopin’in besteleri, sanat çevresi, karakteri, sağlığı, yurtseverliği ile ilgili detaylar okurlar ile buluşuyor.
ÇATLAK
(Jean-Paul Didierlaurent)
Fransız yazar Jean-Paul Didierlaurent, yirmi dokuz dile çevrilen ve Fransa’da yılın edebiyat olayı olarak kabul edilen 6.27 Treni’nin ardından Çatlak romanıyla okurla buluşuyor. Çatlak’ta günlük yaşamın monotonluğundan kaçan ve kendini yeniden keşfeden bir adamın hikâyesini ustalıkla anlatan yazar, okurları varoluşsal sorgulamalara ve insan ruhunun derinliklerine sürüklüyor. Can Yayınları etiketiyle raflarda olan kitap, bir yandan hayatın sürprizlerini gözler önüne sererken bir yandan da insanın yaşamındaki görünmeyen çatlakları sorguluyor.
BİR YAZ GECESİ RÜYASI
(William Shakespeare)
William Shakespeare’in en verimli dönemlerinde kaleme aldığı, yüz yıllardır en çok sahnelenen, bestelenen, resmedilen ve birçok sanatçıya esin kaynağı olan oyunu Bir Yaz Gecesi Rüyası okurla buluşuyor. Bir büyü ve yanlışlıklar komedisi olan eser, karışık ilişkiler üzerinden aşk ve evlilik kavramlarının komikliğine vurgu yapıyor. Her yapıtında olduğu gibi bu oyununda da unutulmayacak sözleriyle, gözlemleriyle ve sınırsız hayal gücüyle okuru şaşırtan Shakespeare, birey ve toplum ilişkilerine de eleştiri getirmeyi ihmal etmiyor. Ozan her yapıtında olduğu gibi bu oyununda da unutulmayacak sözleriyle, gözlemleriyle, sınırsız hayal gücüyle okuru şaşırtıyor.
TUHAF HİKAYELER AKADEMİSİ BASKERVILLE
(Ali Standish)
Ülkemizde de sevilen çocuk-gençlik kitapları yazarı Ali Standish’in yeni romanı Tuhaf Hikâyeler Akademisi Baskerville’i Müge Canan Özçelik çevirisiyle Domingo Yayınevi'nden çıktı. Arthur Conan Doyle Vakfı onayıyla kaleme alınan serinin ilk kitabında, genç Arthur’un sadece olağanüstü yeteneklere sahip çocukların davet edildiği Baskerville Akademisi’ne girişine ve sınıf arkadaşları Jimmie Moriarty ve Irene Eagle ile tanışmasına tanık oluyoruz.