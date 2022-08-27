İşte 29 Ağustos - 4 Eylül aralığında gerçekleşecek etkinlikler...
KONSER
MFÖ
Türkiye’nin efsane müzik grubu MFÖ, unutulmaz klasikleriyle 29 Ağustos’ta Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde!
DEMET SAĞIROĞLU
Arnavut Kaldırımı, Kınalı Bebek ve daha pek çok şarkısıyla beğeni toplayan Demet Sağıroğlu, 30 Ağustos’ta Four Seasons Bosphorus’ta Ayışığı Geceleri’nde sizlerle buluşuyor.
Fotoğraf: DHA
GÜNEŞ
2021 yılında ‘En İyi Çıkış Yapan Sanatçı’ olarak radyo ödülünü alan, 8 farklı ülkede 100 milyon dinleyiciye ulaşan Güneş, 31 Ağustos’ta IF Performance Hall Beşiktaş’ta olacak.
MOR VE ÖTESİ
Ünlü rock grubu Mor ve Ötesi, 31 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da hayranlarıyla bir araya geliyor.
İSTANBUL NIGHT FLIGHT
İstanbul Night Flight 2022 müziğin yıldız isimlerini yeniden buluşturmaya hazırlanıyor. İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir, Ankara kentlerinde 31 Ağustos - 26 Kasım aralığında gerçekleşecek konser serisinin programı ise şu şekilde:
31.08.2022 - Harbiye Açıkhava Tiyatrosu - An Epic Symphony & Hayko Cepkin
11.09.2022 - Harbiye Açıkhava Tiyatrosu - An Epic Symphony & Cem Adrian
17.09.2022 - Antalya Açıkhava - An Epic Symphony & Cem Adrian
23.09.2022 - Harbiye Açıkhava Tiyatrosu - An Epic Symphony & Selami Şahin
24.09.2022 - Harbiye Açıkhava Tiyatrosu - An Epic Symphony & Fatma Turgut
14.10.2022 - Harbiye Açıkhava Tiyatrosu - An Epic Symphony & MÜSLÜM | Hakan Altun
26.10.2022 - Harbiye Açıkhava Tiyatrosu - An Epic Symphony & Levent Yüksel
28.10.2022 - Harbiye Açıkhava Tiyatrosu - An Epic Symphony & Oi va voi
28.10.2022 – İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu - An Epic Symphony & Hayko Cepkin
18.11.2022 – Volkswagen Arena - An Epic Symphony & maNga
26.11.2022 – CSO Ada Ankara - An Epic Symphony & Hayko Cepkin
HALUK LEVENT
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, Türk rock müziğin en sevilen isimlerinden Haluk Levent’i 1 Eylül’de sevenleriyle buluşturuyor.
Fotoğraf: AA
İZEL ÇELİK ERCAN
İzel Çelik Ercan, 2 Eylül'de Babadağ Teleferik 1200 Metre Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak!
SELDA BAĞCAN
Selda Bağcan, 2 Eylül Cuma günü Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluşuyor.
LALALAR
Anadolu ezgilerini ve 70’lerin arabesk ruhunu, fütüristik ve saykodelik soundlarla harmanlayan Lalalar, 4 Eylül’de KüçükÇiftlik Bahçe sahnesinde!
YALIN
18 yıllık kariyer yolculuğu boyunca sevenlerinin kalbinde taht kuran Yalın’la Bir Yaz Akşamı Unutulmaz Şarkılar, 4 Eylül’de Maximum Uniq Açıkhava’da!
Fotoğraf: AA
İŞTE DİĞER KONSERLER
Gökçe, 1 Eylül’de Bodrum Mandalin’de, Zakkum 2 Eylül’de Milyon Performance Hall Eskişehir Sahnesi’nde, Adamlar 3 Eylül’de Antalya Açıkhava’da, Yüzyüzeyken Konuşuruz, 4 Eylül’de İzmir Arena’da olacak.
OYUN VE GÖSTERİ
CİMRİ
Semaver Kumpanya, Moliere’in ünlü eseri Cimri oyununu, Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan Harpagon performansıyla 6 sezondur kapalı gişe sahneliyor. Maximum Uniq Açıkhava etkinliklerinde 31 Ağustos akşamı sahne Cimri’nin olacak.
Fotoğraf: İHA
YÜKSEK GERİLİM
Emrah Kaman yeni stand up showu Yüksek Gelirim ile 26 Ağustos’ta Marmaris Amfi Tiyatro’da, 31 Ağustos’ta Altınoluk Amfi Tiyatro’da, 2 Eylül’de Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 3 Eylül’de Watergarden Performans Merkezi’nde sevenlerinin karşısında!
FANATİK
Salih Bademci, Neslihan Arslan ve Nurhan Özenen’in muhteşem oyunculuklarıyla Fanatik oyunu 1 Eylül’de KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda!
Fotoğraf: DHA
KALPTEN KALBE
9 yıldır tek kişilik gösterisini kapalı gişe oynayan Nilgün Belgün, şimdi de Bekir Aksoy’la birlikte üç farklı kadın-erkek ilişkisini eğlenceli bir dille, şarkılar ve danslar eşliğinde anlatıyor. Kalpten Kalbe adlı oyun, 3 Eylül’de Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da...
Fotoğraf: İHA
BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ
Rus yazar Nikolay Gogol’un ölümsüz eseri Bir Delinin Hatıra Defteri, usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun muhteşem performansıyla 3 Eylül’de Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde!
Fotoğraf: AA
BİRAZ EKSİK YAZ GECESİ BİRAZ FAZLA RÜYASI
William Shakespeare’in; aşkla, sihirle, doğayla, insanla ve perilerle dolu komedisi Yaz Gecesi Rüyası, Can Doğan’ın çevirisiyle ve bir Kumbaracı50 uyarlamasıyla 2 Eylül’de KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşuyor.
VİŞNE BAHÇESİ
Bora Severcan’ın yönettiği Vişne Bahçesi oyunu, 2 Eylül’de Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da izleyicisiyle buluşuyor.
TRAVIS PINA - HALKTAN BİRİ
Travis Pine - Halktan Biri oyunu 3 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da tiyatroseverlerle buluşuyor.
SİNEMA
SON ÇIKMAZ
Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli 6 film vizyona girdi. Bruce Willis ve Ashley Greene'nin başrollerini paylaştığı Son Çıkmaz, peşine düşen adamlardan kurtulmaya ve kızını korumaya çalışan eski bir polis şefinin hikayesini beyaz perdeye aktarıyor. Bill Lawrence'ın senaryosunu yazdığı filmde, Michael Sirow, Stacey Danger ve Massi Furlan gibi isimler de rol aldı.
İLLÜZYON
Giga Agladze'nin yönetmenliğini üstlendiği İllüzyon, hastalığı nedeniyle gerçek üstü bir hayal dünyasına dahil olan bir adamın yaşadıklarını konu ediyor. Gerilim, dram ve gizem unsurlarını barındıran Gürcistan yapımı filmin başrollerini Jim Sturgess, Andreja Pejic, Antonia Campbell-Hughes, Roger Ashton-Griffiths ve Billy Barratt paylaştı.
AFTER: MUTLULUK
Castille Landon'ın yönettiği; Josephine Langford ve Hero Fiennes Tiffin'in başrollerini paylaştığı After: Mutluluk, ilişkilerinin dönüm noktasındaki iki gencin hikayesini işliyor.
LEM-İ CİN 3: SALGIN
Dilara Ilgaz, Bulut Genç, Ulukan Ağdaş, Naz Gedik ve Yaren Oktay'ın rol aldığı Alem-i Cin 3: Salgın adlı korku filmini Gökhan Arı yönetti.
HAFTANIN ANİMASYON FİLMLERİ
Aina Jarvine ve Federico Milella'nın yönettiği Periler Ülkesi ile Murat Karahüseyinoğlu'nun filmi Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence filmleri ise animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.
SERGİ
BİR ASRIN ARDINDAN - TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜZESİ
Türkiye İş Bankası Müzesi, Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer sergisiyle Milli Mücadele destanını hafızalarımızda yeniden canlandırıyor. Sekiz salona yayılan sergi hafıza yenilemeye ve yakın geçmişle onurlanmaya bir davet niteliğinde.