        Hailey Bieber'ın iç çamaşırını andıran kıyafeti şaşırttı - magazin haberleri

        Hailey Bieber'ın iç çamaşırını andıran kıyafeti şaşırttı

        Hailey Bieber'ın Paris Moda Haftası'nda iç çamaşırını çağrıştıran kıyafeti sosyal medyanın gündeminde

        Giriş: 30.09.2025 - 16:12 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:12
        İç çamaşırını andıran kıyafet seçti
        Justin Bieber ile çalkantılı olduğu düşünülen evliliği nedeniyle gündemden düşmeyen, anneliğinin birinci yılını tamamlamasının ardından modelliğe cesur bir dönüş yapan Hailey Bieber, bu kez Paris Moda Haftası stiliyle adından söz ettirdi.

        Son dönemin en popüler modellerinden biri olan Hailey Bieber, Paris Moda Haftası'nda tercih ettiği kombinle herkesi şaşırttı.

        28 yaşındaki ABD'li model, seyirci olarak katıldığı defilede tüm dikkatleri üzerinde topladı. Hailey Bieber, her zamanki koyu renk takım elbiselerinden sıyrılıp daha eğlenceli bir silüeti tercih etti.

        Hailey Bieber, ünlü model, turuncu tonlarında ceketinin beyaz dantel detaylı, altına sarı renkli saten bir tulumla defileye gitti. Kombinini kahverengi çorap, çizme ve güneş gözlüğüyle tamamladı.

        Hailey Bieber, ceketini çıkararak sadece tulumla verdiği pozları Instagram sayfasında paylaştı. Ünlü modelin cesur stiline övgü dolu mesajlar yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Bieber'ın iç çamaşırını çağrıştıran kıyafetini alaya aldı.

