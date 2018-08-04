Hajduk Split - Lokomotiva Zagreb maçı rakamları

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. Hajduk Split, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Lokomotiva Zagreb takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Ev sahibi Hajduk Split, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lokomotiva Zagreb, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 571 kodlu maçı oynayanlar; Hajduk Split galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Lokomotiva Zagreb galibiyet oranı 5.50. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.
Hajduk Split son haftadaki HNK Rijeka müsabasında 3-1 yenildi.
Lokomotiva Zagreb, Cibalia Vinkovci karşılaşmaında 2-1 kazandı.
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