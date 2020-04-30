Hak-İş'ten 1 Mayıs açıklaması - AĞRI

AA

Hak-İş Ağrı İl Başkanlığı üyeleri, 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü basın açıklaması yaparak kutladı.Basın açıklamasını okuyan Hak İş Konfederasyonu İl Başkanı Ahmet Varol, koronavirüs salgını nedeniyle kitlesel kutlama imkanı olmadığını, bu nedenle 1 Mayıs'ta ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olduklarını söyledi.Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini isteye ve bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu bulduklarını belirten Varol, şunları kaydetti:

"Bununla ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine hayır diyoruz. Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen emekçilerin TİS sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz."

Emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Varol, asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini, yoksulluğun önlenmesini ve kayıt dışı çalışmanın sonlandırılmasını istedi.