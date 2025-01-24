Hakan Ateş ve yardımcısına yönelik hazırlanan iddianamesi kabul edildi

Türkiye gündemini 2 yıl önce sarsan Seçil Erzan’ın milyon dolarlık dolandırıcılık vurgunu olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre eski Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür yardımıcı Mehmet Aydoğdu hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

İDDİANEME İAEDE EDİLMİŞTİ

İlk soruşturmada, Ateş ve Aydoğdu hakkında 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği iddiasıyla 72 yıldan 240 yıla kadar hapis istemi içeren iddianame mahkeme tarafından savcılığa geri gönderilmişti. Mahkeme gerekçede, şüphelilerin fiillerinden bahsedilmediğini, üzerlerine atılı “nitelikli dolandırıcılık” suçunu hangi müştekiye, ne şekilde gerçekleştirdiği ve şüphelilerin hangi hileli davranışlarla kimden ne kadar menfaat sağladıklarına dair herhangi bir unsurun iddianamede bulunmadığını kaydetmişti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu eksiklikleri giderip yeni bir iddianame hazırladı. 41 sayfadan hazırlanan iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. İddianamede Ateş ve Aydoğdu hakkında 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği iddiasıyla 72 yıldan 240 yıla kadar hapis istemi talep edildi.

ÜNLÜ İSİMLER VAR

Müştekilerin arasında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Atilla Baltaş, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Buse Terim, Bülent Çeviker ve Emre Çolak gibi isimlerde yer alan duruşma ay sonuna doğru yapılacağı belirtiliyor.