Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Hakan Çalhanoğlu attı Inter, Napoli'yi yıktı! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu attı Inter, Napoli'yi yıktı!

        Serie A 14. hafta maçında Inter, deplasmanda Napoli'yi Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta 3-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 00:48 Güncelleme: 04.12.2023 - 00:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakan Çalhanoğlu, Napoli'yi yıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya Serie A 14. hafta maçında Napoli ile Inter karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Inter 3-0 kazandı.

        Inter'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 62. dakikada Nicolo Barella ve 85. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

        Konuk ekip Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika süre aldı.

        Bu sonuçla birlikte Inter, puanını 35 yaparak liderliğini sürdürdü. Napoli ise 24 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Napoli, zorlu Juventus deplasmanına gidecek. Inter, sahasında Udinese'yi ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        ABD savaş gemisine saldırı!
        ABD savaş gemisine saldırı!
        Beşiktaş, Başkent'te takıldı!
        Beşiktaş, Başkent'te takıldı!
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Fenerbahçe'den hakem atamalarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem atamalarına tepki!
        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        4-4'lük Paşa!
        4-4'lük Paşa!
        Çelişkili açıklama
        Çelişkili açıklama
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"