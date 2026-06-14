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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Hakan Çalhanoğlu'ndan Avustralyalı gazeteciye flaş cevap

        Hakan Çalhanoğlu'ndan Avustralyalı gazeteciye flaş cevap

        A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildikleri mücadelenin ardından konuştu. Avustralyalı gazetecinin, 'Türkiye'nin daha yetenekli bir takım olduğunu ve domine edeceğini söylemiştin, sizin açınızdan neler yanlış gitti?' sorusuna tepki gösteren tecrübeli futbolcu, "Seninle aynı fikirde değilim çünkü bugün maçı genel anlamda domine ettik. Avustralya geriye yaslanıp kendini iyi savundu. İki top kaybettik ve sonucunda gol oldu. Bu tamamen bizim hatamız." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 19:48 Güncelleme:
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        Hakan'dan Avustralyalı gazeteciye flaş cevap!

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilen milli takımımızın orta sahası kaptanı Hakan Çalhanoğlu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        AVUSTRALYALI GAZETECİNİN SORUSUNA FLAŞ CEVAP

        Avustralyalı bir gazetecinin Hakan Çalhanoğlu'na sorduğu soru ise dikkat çekti.

        Milli futbolcu, söz konusu soruya ilk bağlamda soruyla cevap verdi.

        Avustralyalı gazetecinin, "Dünkü açıklamalarında Türkiye'nin daha yetenekli bir takım olduğunu ve domine edeceğini söylemiştin. Sizin açınızdan neler yanlış gitti? Avustralya'nın performansı seni şaşırttı mı?" şeklindeki sorusu sonrası milli futbolcuyla arasında geçen diyalog şöyle:

        Hakan Çalhanoğlu: "Sence domine etmedik mi?"

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        Gazeteci: "Sadece pozisyon olarak evet"

        Hakan Çalhanoğlu: "Pardon?"

        Gazeteci: "Pozisyon olarak evet"

        Hakan Çalhanoğlu: "Seninle aynı fikirde değilim çünkü bugün maçı genel anlamda domine ettik. Avustralya geriye yaslanıp kendini iyi savundu. İki top kaybettik ve sonucunda gol oldu. Bu tamamen bizim hatamız. Eğer bir maçı 90 dakika boyunca kontrol edip gol atamıyorsak her saniye, her dakika daha da odaklanmamız ve asla pes etmememiz gerekiyor. Bence iyi bir oyun oynadık, sadece skora dökemedik."

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