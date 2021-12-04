Inter, Serie A'nın 16. Haftasında Roma'ya konuk olurken Hakan Çalhanoğlu uzun yıllar unutulmayacak bir gole imza attı! 15. dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen milli futbolcu duran toplardaki ustalığını konuşturdu!

Doğrudan ön direğe doğru vuruşunu yapan Hakan Çalhanoğlu, topu filelerle buluşturdu ve Inter'i 1-0 öne geçirdi! Gol sayısını beşe yükselten 27 yaşındaki yıldız, son beş maçtaki dördüncü golünü kaydetmiş oldu!

Inter 24. dakikada Dzeko ile farkı 2'ye çıkarırken bu golün hazırlayıcısı da Hakan Çalhanoğlu oldu!