Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı: Inter, Fiorentina'yı 3 golle devirdi!
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta Fiorentina'yı evinde 3-0 mağlup etti
Inter ile Fiorentina, İtalya Serie A 9. hafta maçında kozlarını paylaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakayı Inter, 3-0 kazandı.
İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlanan karşılaşmada perdeyi Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada açtı. Bu golden 5 dakika sonra Susic farkı 2'ye çıkardı. Maçta son sözü ise yine Hakan Çalhanoğlu söyledi. Milli futbolcu, 88. dakikada attığı penaltı golüyle skoru 3-0 yaptı.
Öte yandan konuk ekipte Mattia Viti, 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla birlikte Inter, 18 puana yükseldi. Fiorentina ise 4 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Inter, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Fiorentina ise Lecce ile karşılaşacak.