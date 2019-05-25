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Hakan Hatipoğlu kimdir? Survivor Hakan Hatipoğlu kaç yaşında, nerelidir?

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında bu akşam Hakan Hatipoğlu sürprizi yaşanacak. Hakan Hatipoğlu Survivor yarışmasına konuk oluyor. 2015'te ise Survivor All Star'da yarışmıştı. Peki Hakan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

Hakan Hatipoğlu

Survivor'da Hakan Hatipoğlu sürprizi! Bu akşam ekrana gelecek Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında eski yarışmacılar dahil olacak. Peki Hakan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

HAKAN HATİPOĞLU'NUN BİYOGRAFİSİ

28 Kasım 1980 Burgazada Istanbul doğumlu, Milli sporcu, oyuncu ve sunucudur. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır. 2011 yılında yarışmada tanıştığı Gizem Hatipoğlu (Akın) ile evlenmiştir. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur.

 

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