Survivor'da Hakan Hatipoğlu sürprizi! Bu akşam ekrana gelecek Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında eski yarışmacılar dahil olacak. Peki Hakan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşındadır?
HAKAN HATİPOĞLU'NUN BİYOGRAFİSİ
28 Kasım 1980 Burgazada Istanbul doğumlu, Milli sporcu, oyuncu ve sunucudur. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır. 2011 yılında yarışmada tanıştığı Gizem Hatipoğlu (Akın) ile evlenmiştir. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur.
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