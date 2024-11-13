Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Hakan Kurtaş: Sevgilimle gurur duyuyorum - Magazin haberleri

        Hakan Kurtaş: Sevgilimle gurur duyuyorum

        Hakan Kurtaş, 'Yılın Oyuncusu' ödülünü alan sevgilisi Birce Akalay için samimi açıklamalarda bulundu. "Sevgilimle gurur duyuyorum" diyen Kurtaş, Akalay'a olan hayranlığını "Seve seve takip ettiğim bir ünlü benim sevgilim" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 08:55 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, katıldıkları bir ödül töreninde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        2

        "SEVE SEVE TAKİP ETTİĞİM BİR ÜNLÜ"

        Gecede 'Yılın Oyuncusu' ödülüne layık görülen sevgilisi Birce Akalay için konuşan Hakan Kurtaş; "Seve seve takip ettiğim bir ünlü benim sevgilim. Sevgilimle gurur duyuyorum" dedi.

        3

        "UMARIM DAHA İYİLERİ ONUNLA OLUR"

        Hakan Kurtaş ayrıca; "Umarım daha iyileri daha güzelleri onunla olur" ifadelerini kullandı.

        4

        "HİSSETTİĞİMİZ ŞEYLERİ KALEME DÖKÜYORUZ"

        Hakan Kurtaş, aynı zamanda şarkılar yazdığını belirterek, gazetecilerin "Birce Hanım'a da şarkı yazar mısınız?" sorusuna ise, "Hissettiğimiz şeyleri kaleme döküyoruz. Biz ara ara birlikte de söylüyoruz kendi kendimize. Belli mi olur, olabilir. Neden olmasın?" yanıtını verdi.

        #hakan kurtaş
        #birce akalay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Müjde! Sağanak yağmur geliyor
        Müjde! Sağanak yağmur geliyor
        Çatalhöyük’ten Mayalara: Kayıp medeniyetler
        Çatalhöyük’ten Mayalara: Kayıp medeniyetler
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Rusya'da "çocuksuzluk" propagandası yapmak yasaklandı
        Rusya'da "çocuksuzluk" propagandası yapmak yasaklandı
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Ofisteki sızıntılar gündemde
        Ofisteki sızıntılar gündemde
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        Montella için Roma iddiası!
        Montella için Roma iddiası!