Hakan Peker: Yaptırmadım kardeşim

1990’lı yıllardan bu yana hit şarkılarıyla hafızalara kazınan ve popülerliğini günümüze kadar taşımayı başaran Hakan Peker, sadece müziğiyle değil, zamana direnen görüntüsüyle de konuşuluyor.

"YAPTIRMADIM KARDEŞİM"

63 yaşında olan Hakan Peker, genç görünümünün altında estetik operasyonlar yattığına dair bitmek bilmeyen iddialara sonunda isyan etti. Zaman zaman bu tür söylentileri yalanlasa da konunun sürekli gündeme gelmesinden yorulan Peker, tartışmalara şu sözlerle son noktayı koydu; "63 yaşında olmama rağmen yüzümde kırışıklık olmaması tamamen genetik. Bu konu yıllardır merak ediliyor, artık bir açıklık getireyim: Hayır, hiçbir şey yaptırmıyorum. 40 yaşındayken de aynı sorular soruluyordu, bugün de soruluyor. Lütfen artık bu konu kapansın. Yüzümü hiç gerdirmedim, buna ihtiyacım da yok. Ben yapı olarak genç gösteriyorum. Yüz gerdirme veya benzeri herhangi bir cerrahi işlem geçirmedim. Umarım bu açıklama, merak edenlerin merakını gidermiştir."