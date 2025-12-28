Hakan Sabancı'dan Rabia Soytürk'e VIP hizmet iddiası

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rabia Soytürk, Gayrettepe'de bir menajerlik şirketinin etkinliğine katıldı. Etkinlik çıkışında Hakan Sabancı'nın Soytürk için VIP araç gönderdiği iddia edildi.

İddiaya göre; geceden VIP araçla ayrılan Rabia Soytürk, Emirgan'da bulunan Hakan Sabancı'ya ait yalıya gitti.

Rabia Soytürk, Hakan Sabancı ile sevgili olup - olmadığı yönündeki sorulara; "Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın" diyerek aşk iddialarını üstü kapalı şekilde doğruladı.