Hakan Sabancı'dan Rabia Soytürk'e VIP hizmet iddiası
Rabia Soytürk'ün adı, bir süredir Hakan Sabancı ile anılıyor. Soytürk'ün katıldığı bir etkinlik çıkışı, kendisi için gönderdiği VIP araçla Sabancı'nın yalısına gittiği iddia edildi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rabia Soytürk, Gayrettepe'de bir menajerlik şirketinin etkinliğine katıldı. Etkinlik çıkışında Hakan Sabancı'nın Soytürk için VIP araç gönderdiği iddia edildi.
İddiaya göre; geceden VIP araçla ayrılan Rabia Soytürk, Emirgan'da bulunan Hakan Sabancı'ya ait yalıya gitti.
Rabia Soytürk, Hakan Sabancı ile sevgili olup - olmadığı yönündeki sorulara; "Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın" diyerek aşk iddialarını üstü kapalı şekilde doğruladı.