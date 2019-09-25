Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Hakan Ural 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya geldi. 52 yaşında olan Ural 1.76 cm boy oranına sahiptir. 2 defa dünya evine giren Hakan Ural ilk evliliğini ise ünlü sanatçı Sibel Can ile yapmıştır. Ünlü şarkıcı Selçuk Ural’ın oğlu olan Hakan Ural’ın babası annesi ile hiç evlenmedi. Ayrıyeten çocuk sahibi olduğunu dahi onaylamadı. Bu sebeple Ural 16 yaşına kadar babasının velayetinde yer alamadı. 17 yaşından sonra babası tarafından kabul gördü. Fındıkzade’de anneannesinin evinde büyüyen Ural küçük yaşlardan ayakkabı boyacılığı yaptı, elektrikçide çıraklık yaptı ve su sattı.

Henüz 16 yaşında olmasına rağmen mankenlik mesleğine ilk adımını attı. Bu arada Yeşilçam sektöründen yoğun bir şekilde oyunculuk teklifleri aldı. Ancak bu dönemlerde ayrıca eğitim görmesi sebebiyle Amerika’ya gitmek zorunda kaldı. Amerika’dan döndükten sonra 19 yaşında Sibel Can ile dünya evine girdi. Aslı Ural ile kardeş olan Hakan Kural zorlu çocukluk dönemlerinden sonra Yeşilçam sektörüne genç yaşta giriş yapmıştır.

Yeşilçam’daki Kariyeri

Yeşilçam’da pek çok sinemalarda da yer alan Hakan Ural ilk olarak 1986 tarihinde Mavi Yolculuk adlı sinema filminde Banu Alkan ile birlikte rol aldı. 1987 tarihinde ise Oya Aydoğan, Serpil Çakmaklı ve Harika Avcı gibi ünlü isimler ile rol aldı. Ural, Sibel Can ile evlilik dönemi boyunca emlakçılık sektöründe de yer aldı. Bu dönemlerde ise ünlü sanatçılardan Sezen Aksu, Hülya Avşar, Kayahan ve Nükhet Duru gibi isimlerin bugün ikamet ettiği daireleri sattı.

2008 Yılından Bugüne Kadar Rol Aldığı Dizi Ve Sinemalar

Dizi ve sinema kariyerine 2008 yılında da devam eden Ural bu dönemde ise başrollerini Yeşilçam’ın dev isimlerinden biri olan Kadir İnanır’ın oynadığı İpsiz Recep isimli filmde yer aldı. 2009 tarihinde ise Aydemir Akbaş, Ali Sürmeli ve Şafak Sezer’in de rol aldığı Kolpaçino adındaki filimde yer aldı. Hakan Ural 2010 tarihinde ise Metro Grubu’nun sahibi olan Galip Öztürk’ün sahip olduğu oteller zincirinde genel koordinatörlük koltuğuna oturdu. 2012 tarihinde Araf Zamanı, 2014 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşamının konu edindiği Kod Adı K.O.Z adındaki filmde rol üstlendi. Ural 15 Mart 2017 tarihinde ise İşte Benim Stilim adlı yarışmanın 93.bölümüne konuk jüri statüsünde yer aldı.

Çocukları

28 Eylül 1988 tarihinde ilk eşi olan Sibel Can’dan Engincan ve Melisa adında iki çocuk sahibi olan Ural 17 Şubat 1999 tarihinde Sibel Can ile yollarını ayırdı. 2002 tarihinde Saray Halı sahibinin torunlarından biri olan Ezgi Can ile 2005 tarihinde dünya evine girdi. Bu evlilikten ise Gisella adında bir kız çocuğuna sahip oldu.

Sahip Olduğu Burç Ve Kilosu

71 kilograma sahip olan Hakan Ural Boğa Burcuna sahiptir. Yılların eskitemediği Ural başarı dolu sinema ve iş hayatı sayesinde günümüz kuşaklarına örnek teşkil edebiliyor.