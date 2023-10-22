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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor Hakan Yakın: Bu maçı kazanmayı çok istedik - İstanbulspor Haberleri

        Hakan Yakın: Bu maçı kazanmayı çok istedik

        İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, ikinci yarı gole kadar topa sahip olan taraf kendileri olduğunu söyleyerek, "Bu maçı kazanmayı çok istedik" dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.10.2023 - 20:11 Güncelleme: 22.10.2023 - 20:11
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        "Bu maçı kazanmayı çok istedik"
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        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.

        Müsabakanın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İkinci yarı orta sahaya yaptığı takviyenin maçın gidişatını değiştirdiğini aktaran Yakın, "Bizim için maç biraz korkunç başladı. Ankaragücü geçen hafta 3-0 kazandı. Bizden biraz daha fazla golü istediler. Golü attık. Golden sonra yine Ankaragücü hırslı oyuncularla geldiler. Biz sadece 6 numara ile oynadık.

        İkinci yarıda sistemi değiştirmek gerekiyordu. İkinci yarıya iki 6 numara ile başladım. 2. devre gole kadar top bizdeydi. Bu maçı kazanmayı çok istedik" şeklinde konuştu.

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