Hakim Ziyech, Galatasaray'ı tamamen sildi!

Sezon başında Galatasaray ile yeni bir sözleşme imzalayan Ziyech'in, ayrılık ihtimalinin gündeme geldiği belirtiliyor. Son günlerde Galatasaray'da yaşanan ayrılıklar zincirine Ziyech'in de dahil olacağı öne sürülüyor.

Ziyech, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarının büyük kısmını kaldırarak sadece şampiyonluk kutlamalarına ait bir fotoğrafı bıraktı. Özellikle Adana Demirspor maçında yedek kalıp süre almayan Ziyech’in Galatasaray ile ilgili son paylaşımını da sildiği görüldü.