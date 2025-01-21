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        Hakimlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları için gözler ÖSYM'de

        Adalet Bakanlığı tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavlarının sonuçları sorgulaması sürüyor. ÖSYM tarafından Hakimlik sınav sonuçları duyurulacak. Peki Hakimlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 16:57 Güncelleme: 21.01.2025 - 16:57
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        Hakimlik sınav sonuçları için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Binlerce adayın katılım sağladığı hakim ve savcı yardımcısı adayı sınav sonuçları için ocak ayı işaret edildi. Peki, Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        HAKİMLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Geçtiğimiz sene Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları geçtiğimiz yıl 23 Ocak 2024 tarihinde ilan edilmişti. Bu sene de sonuçların Ocak ayı içinde açıklanması bekleniyor.

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        SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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