Hakimlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları için gözler ÖSYM'de

Hakimlik sınav sonuçları için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Binlerce adayın katılım sağladığı hakim ve savcı yardımcısı adayı sınav sonuçları için ocak ayı işaret edildi. Peki, Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?