Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklandı! Adalet Bakanlığı Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

20-21 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanan 2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı), 2025 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı-Avukat) ve 2025 İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’nın (2025-İdari Yargı) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 34 numaralı sorunun “D” girilmiş cevabının “E” olarak değiştirilmesine ve İdari Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 34 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlandı.