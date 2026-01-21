Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklandı! Adalet Bakanlığı Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Adalet Bakanlığı tarafından 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen hakimlik ve savcılık sınav sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarına erişmeye çalışan vatandaşlar ''Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları nasıl öğrenilir?'' sorusuna yanıt arıyor. Adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. İşte, Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları sorgulama sayfası
Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklandı. Değerlendirme süreçleri tamamlanırken yapılan düzenlemelerin ardından sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte, 2025 Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları
HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
20-21 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanan 2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı), 2025 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı-Avukat) ve 2025 İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’nın (2025-İdari Yargı) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 34 numaralı sorunun “D” girilmiş cevabının “E” olarak değiştirilmesine ve İdari Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 34 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlandı.
HAKİMLİK SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.