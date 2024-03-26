Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yol açıldı - Güncel haberler

        Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yol açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığın kapattığı köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 20:01 Güncelleme: 26.03.2024 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çığ nedeniyle kapanan yol açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İlçeye 40 kilometre mesafedeki Yeşiltaş köyünün yolu, 3 gün önce çığın nedeniyle kapandı.

        İhbar üzerine İlçe Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

        Ekipler, zorlu çalışmanın ardından yolu kardan temizleyerek ulaşıma açtı.

        Köy sakinleri, ekiplere teşekkür etti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Hakkari
        #hakkari haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Dilenci para vermediği için tartıştığı kadını bıçakladı
        Dilenci para vermediği için tartıştığı kadını bıçakladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        "Herkes incelensin"
        "Herkes incelensin"
        Dünyanın endişeleri neler?
        Dünyanın endişeleri neler?
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün