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        Haberler Gündem Güncel Hakkari'de rüzgar çatıları uçurdu | Son dakika haberleri

        Hakkari'de rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, seralar zarar gördü

        Hakkari'nin Derecik ve Şemdinli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü, seralar ve ağaçlar zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 18:59 Güncelleme: 05.05.2025 - 18:59
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        Hakkari'de rüzgar çatıları uçurdu
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        Hakkari'nin Derecik ve Şemdinli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları söküldü, seralar zarar gördü.

        Şemdinli'de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanakla zaman zaman dolunun da yağdığı ilçenin Günyazı köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü.

        Derecik ilçesinde de şiddetli rüzgardan dolayı farklı mahallelerdeki bazı ev, tandırevi, odunluk, okul ve spor tesislerinin çatıları ile seralar zarar gördü.

        Gürmeşe Mahallesi'nde yerinden sökülen bir evin çatısının isabet ettiği kamyonet zarar gördü, bazı ağaçlar devrildi.

        İlçe belediyesi tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonu, zarar gören ev ve kurumlara bağlı yapılarda incelemelerde bulundu.

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