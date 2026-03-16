        Haberler Gündem Güncel Hakkari'de sağanak esareti! | Son dakika haberleri

        Hakkari'de sağanak esareti!

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu. İlçede caddeler göle döndü, otomobiller adeta suda yüzdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sağanak ve karla karışık yağmur nedeniyle caddeler göle dönerken, otomobiller ise adeta suda yüzdü.

        İHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Yüksekova'da sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.

        Yağış nedeniyle ilçedeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Özellikle en işlek noktalardan Cengiz Topel Caddesi üzerinde biriken sular nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hazırlıksız yakalanan yayalar da kapalı alanlara ve iş merkezlerine sığındı.

        METEOROLOJİ'DEN UYARI

        Bölge genelinde yağışların devam edeceğini belirten yetkililer, olumsuz havaya karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Hakkari çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte görülebilecek sel, su baskını, çığ, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Öte yandan belediye ve karayolları ekiplerinin tıkanan rögarlar ve su birikintilerine müdahale etmek üzere sahada çalışmaları sürüyor.

        Ankara - Lösemiyi yenip, gemiyle Çin ve Güney Kore'yi gezdiler

        ANKARA'da lösemiyi yenen 3 çocuk, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) uluslararası bir kruvaziyer şirketi ile yürüttüğü proje kapsamında gemiyle Çin ve Güney Kore'yi gezdi. İlk kez yurt dışına çıkan çocuklar, 10 gün süren yolculukta yeni kültürler tanıyarak hastalık sürecinin izleri...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        Cinayetin faili en yakını çıktı! İzmaritten katile...
        Cinayetin faili en yakını çıktı! İzmaritten katile...
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Görenler nefesini tuttu... Şov değil mesai!
        Görenler nefesini tuttu... Şov değil mesai!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Sofrada kimse size yetişemiyorsa dikkat!
        Sofrada kimse size yetişemiyorsa dikkat!
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu
        Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu