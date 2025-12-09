Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Hakkari'de tipi! Uçak seferleri de durdu! | Son dakika haberleri

        Hakkari'de tipi! Uçak seferleri de durdu!

        Hakkari Yüksekova'da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferleri de durdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 10:24 Güncelleme: 09.12.2025 - 10:41
        Hakkari'de tipi! Uçak seferleri de durdu!
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda uçuşların durmasına neden oldu.

        İHA'nın haberine göre Yüksekova'da sabah erken saatlerde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, bölgede hayatı olumsuz etkiliyor.

        Yağışın şiddetini artırması ve görüş mesafesinin ciddi oranda düşmesi sebebiyle hava ulaşımında da aksaklık yaşandı. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan Ankara'ya yapılması planlanan tüm uçak seferlerinin kar yağışından dolayı iptal edildiği öğrenildi.

        Benzer şekilde, Ankara'dan Yüksekova'ya gelmek üzere havalimanına intikal eden yolculara da, bölgedeki elverişsiz hava şartları nedeniyle uçuşun gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

        Yetkililer, kar yağışının şiddetinin ve görüş mesafesindeki düşüşün uçuş emniyetini tehdit ettiğini belirterek, hava şartlarının normale dönmesiyle seferlerin yeniden başlayacağını kaydetti.

