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        Haberler Gündem Hakkari'de yolu kapanan mezrada fenalaşan çocuk, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Hakkari'de yolu kapanan mezrada fenalaşan çocuk, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada yataktan düşerek fenalaşan 3 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından hastaneye yetiştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 01:03 Güncelleme: 12.01.2025 - 01:03
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        Kapanan yolda fenalaştı, 112 yetişti
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        Yüksekova'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü Çobanpınar mezrasında yataktan düşerek fenalaşan Mir Ali Şan'ın ailesi, yolun kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Bunun üzerine İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri mezraya yönlendirildi.

        Karla mücadele ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu yolu açarak sağlık görevlilerinin mezraya ulaşmasını sağladı.

        Evde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        #Yüksekova
        #Mir Ali Şan
        #haberler
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