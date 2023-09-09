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        2 üniversite mezunu görme engelli Feyzullah, hayalinin peşinden koşuyor

         HAKKARİ´ninYüksekovailçesinde yaşayan, bir fakülte ve yüksekokul mezunu görme engelli Feyzullah Ayğan, Görme Engelliler Milli Futbol Takımı´na girebilmek için her gün 4 saat antrenman yapıyor. Küçüklüğünden beri atletizm ve futbola ilgisi olduğunu belirten Ayğan,  "Futbol, bana yaşama sevinci katıyor. Topumu alıp halı sahaya geldiğimde yaşadığımı hissediyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 11:42 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:43
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        2 üniversite mezunu görme engelli Feyzullah, hayalinin peşinden koşuyor
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        Batman'da, babasıyla birlikte 5'i görme engelli, 8 kişilik ailenin 3'üncü çocuğu olarak doğup büyüyen Feyzullah Ayğan, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından 2016'da Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden, 2018'de ise 2 yıllık olan Van Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi´nde 2 yıllık Muhasebe bölümünden mezun oldu. Bu yıl kazandığı YYÜ Tarih Öğretmenliği'nde üçüncü üniversitesini okuyacak olan Ayğan'ın azmi ve başarısı, örnek oluyor.

        YÜKSEKOVA'YA YERLEŞTİ

        Öğrencilik yıllarında, 9 yıl önce, Hakkari Yüksekova'da yaşayan Esra Yılmaz ile tanışan Ayğan, evlenip 3 yıl önce ilçeye yerleşti. Aldığı engelli maaşıyla ailesini geçindiren Ayğan, 2 yıl önce de görme yetisini tamamen kaybetti. Küçüklüğünden beri ilgi duyduğu ve keyifle yaptığı futbol ve atletizm çalışmalarına devam eden Ayğan, Atletizm ve Görme Engelliler Milli Futbol Takımı'na girebilmeyi hayal ediyor. Bu konuda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile görüşen Ayğan, kendisine yardımcı olmak üzere görevlendirilen kişinin desteğiyle her gün halı sahaya gidip 4 saat antrenman yapıyor.

        3'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ OKUYACAK

        Eğitimini de sürdüren Feyzullah Ayğan, Van YYÜ Tarih Öğretmenliği'ne kayıt yaptırdı. Okula başlayacağı günü bekleyen Ayğan, spor sevgisini anlattı. Milli sporcu olmayı isteyen Ayğan, "3 yıl önce evlenerek Yüksekova'ya yerleştim. Ailemizdeki genetik göz tansiyonu nedeniyle 2 yıl önce ben de görme yetisini tamamen kaybettim. 2'si kız 4 kardeşim ile babam da görme engelli. Ama bu durum hiçbir zaman beni yıldırmadı. Bir süre evde kaldım. Daha sonra da Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne giderek hayallerimin olduğunu, atletizmle ilgilenip, futbol oynamak istediğimi söyleyerek destek istedim. İlçe Spor Müdürü Sami Keskin, bana destek vererek, hayallerime ve ideallerime ulaşabilmem için yardımcı oldu. Ben de çok çalışarak çaba gösteriyorum. Koşudaki hedefim 'Milli Takım'a seçilip dünya rekoru kırmak, futbolda ise 'Milli Takım'a girerek ülkemi temsil etmek istiyorum. Atletizm ve futbolla uğraşıyorum. Futbol, bana yaşama sevinci katıyor. Topumu alıp halı sahaya geldiğimde yaşadığımı hissediyorum" diye konuştu.

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