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        Narkotik köpeği Rüzgar'ın da katıldığı operasyonda 72 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı

        HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde, polisin belirlenen adreslere düzenlediği ve narkotik köpeği 'Rüzgar'ın da katıldığı operasyonda, 72 kilo esrar ve 90 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 20:01 Güncelleme: 02.10.2023 - 20:05
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        Narkotik köpeği Rüzgar'ın da katıldığı operasyonda 72 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı
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        HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde, polisin belirlenen adreslere düzenlediği ve narkotik köpeği 'Rüzgar'ın da katıldığı operasyonda, 72 kilo esrar ve 90 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, ihbar üzerine Yüksekova ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği 'Rüzgar'ın da katıldığı operasyonda 72 kilo esrar ve 90 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken,1 şüpheli gözaltına alındı.

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