Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari- Şırnak kara yolu kar ve çığ riski nedeniyle kapatıldı

        HAKKARİ- Şırnak kara yolu kar ve çığ nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri çalışma yürütürken, kömür ve gıda yüklü yaklaşık 20 TIR şoförü, araçlarıyla yolun açılmasını bekliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 17:08 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari- Şırnak kara yolu kar ve çığ riski nedeniyle kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ- Şırnak kara yolu kar ve çığ nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri çalışma yürütürken, kömür ve gıda yüklü yaklaşık 20 TIR şoförü, araçlarıyla yolun açılmasını bekliyor.

        Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 175 yerleşim yerinin yolunun açılması için karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Hakkari- Şırnak kara yolu da Köprülü-Ortaköy bölümünde kar ve çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kapanan yolda Karayolları Hakkari 114. Şube Şefliği ekipleri çalışma yürütürken, Van istikametinden Şırnak'a gitmek isteyen 20'ye yakın TIR şoförü, araçlarıyla yolun açılmasını bekliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Tek tek hesap soracağız"
        "Tek tek hesap soracağız"
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        NASA, Gezeravcı'nın programını duyurdu
        NASA, Gezeravcı'nın programını duyurdu
        Amir Hadziahmetovic üzüntüsü
        Amir Hadziahmetovic üzüntüsü
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Yurt dışı gayrimenkul yatırımı katlandı
        Yurt dışı gayrimenkul yatırımı katlandı
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        3 yıl uğraş verdi! Vahşi hayvan haritası çizdi
        3 yıl uğraş verdi! Vahşi hayvan haritası çizdi
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?

        Benzer Haberler

        Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı
        Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı
        Yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan 7 aylık Berat'ı ekipler hastaneye...
        Yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan 7 aylık Berat'ı ekipler hastaneye...
        Hakkari'de eğitime 'kar' engeli
        Hakkari'de eğitime 'kar' engeli
        Hakkari'de 2 köyün yolu çığ nedeniyle kapandı
        Hakkari'de 2 köyün yolu çığ nedeniyle kapandı
        Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi