Zap Suyu'na uçan otomobilde ölen Ayşe öğretmenin okulunda yas

HAKKARİ-Çukurca kara yolunda Zap Suyu'na düşen otomobilden yaralı olarak çıkarılan ve dün hastanede ölen matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız'ın (30) görev yaptığı okulda meslektaşları ve öğrencileri büyük üzüntü yaşadı.

Denizli nüfusuna kayıtlı polis memuru Cihat Yıldız yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp Zap Suyu'na uçtu. Sürücü Yıldız ile Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan eşi Ayşe Koç Yıldız, suya kapıldı. Çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren çifti yaralı olarak sudan çıkardı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, çift, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ayşe Koç Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Cihat Yıldız'ın tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor.