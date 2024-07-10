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        Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

        HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma operasyonunda, 23 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 16:47 Güncelleme: 10.07.2024 - 16:50
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        Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
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        HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma operasyonunda, 23 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran’dan uyuşturucu getirileceği duyumunun alınması üzerine harekete geçti. Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin, Hudut Birlikleri ile koordineli gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan C.K.’nin at üstünde getirdiği 2 çuval içerisinde 23 kilo 35 gram metamfetamine el konuldu. Gözaltına alınan C.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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