Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma operasyonunda, 23 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma operasyonunda, 23 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran’dan uyuşturucu getirileceği duyumunun alınması üzerine harekete geçti. Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin, Hudut Birlikleri ile koordineli gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan C.K.’nin at üstünde getirdiği 2 çuval içerisinde 23 kilo 35 gram metamfetamine el konuldu. Gözaltına alınan C.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
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