Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı silahlı saldırıda yaralandı

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, evine giderken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sevi, tabancalarla açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan yakınları yerde kanlar içinde gördükleri Sevi'yi Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Saldırı haberini öğrenen Sevi'nin yakınları da hastane önüne geldi. Durumu ağır olan Sevi'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.