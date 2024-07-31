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        Serinlemek için dereye giren 13 yaşındaki Yahya kurtarılamadı

        HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde Yahya Töre (13), serinlemek için girdiği derede boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:41 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:45
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        Serinlemek için dereye giren 13 yaşındaki Yahya kurtarılamadı
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        HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde Yahya Töre (13), serinlemek için girdiği derede boğuldu.

        Olay, Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Korgan köyü yakınındaki derede meydana geldi. Yahya Töre, serinlemek amacıyla suya girdikten kısa süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine köylüler olay yerine gelerek Yahya'yı bulup sudan çıkardı. Durak Sağlık Merkezi’ndeki ilk müdahalenin ardından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yahya Töre, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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