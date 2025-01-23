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        AK Parti Çukurca İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 19:24 Güncelleme: 23.01.2025 - 19:24
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        AK Parti Çukurca İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.

        AK Parti İlçe Başkanlığı binasında yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu kongrede, Esra Seven, İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

        Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

        Kongrelerin şölen havasında geçtiğini belirten Demir, "Bizim davamızda kadın demek milletin mayası, medeniyeti ve ruhu demektir. Kadın demek mücadele emek, cesaret demektir. Bizler her zaman kadınların yayında olduk ve olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Çukurca ​​​​​​​AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz da "Bu dava gönül işidir. Hep birlikte el ele vererek liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde çalışmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızla Çukurca'da yeni başarılara imza atacağız." dedi.

        Kongreye, Hakkari AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Hakkari İl Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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