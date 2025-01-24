Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de öğrencilere ve kurumlarda çalışanlara yangın eğitimi verildi

        Hakkari Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencilerine ve kurum personellerine eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 13:36 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de öğrencilere ve kurumlarda çalışanlara yangın eğitimi verildi
        ABONE OL

        Hakkari Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencilerine ve kurum personellerine eğitim verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversitede, okul ve kurumlarda yangın bilgilendirme ve eğitim çalışmaları devam ediyor.

        İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, vatandaşları yangın riskine karşı bilgilendirdiklerini belirtti.

        Bu faaliyetlerinin devam edeceğini ifade eden Keskin, eğitimlerde yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı ve acil durum müdahale yöntemlerinin de uygulamalı olarak anlatıldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Faciada hayattan kopan çocukların sayısı belli oldu!
        Faciada hayattan kopan çocukların sayısı belli oldu!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        Musk'ın 'Nazi' selamı Tesla fabrikasında
        Musk'ın 'Nazi' selamı Tesla fabrikasında
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?

        Benzer Haberler

        AK Parti Çukurca İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Çukurca İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        Arkadaşının pompalı tüfekle kazara vurduğu Berat, Yüksekova'da toprağa veri...
        Arkadaşının pompalı tüfekle kazara vurduğu Berat, Yüksekova'da toprağa veri...
        Uzmanından "gribal enfeksiyon" uyarısı
        Uzmanından "gribal enfeksiyon" uyarısı
        TFF Kadınlar 1. Ligi'nin namağlup tek takımı: Yüksekova Spor
        TFF Kadınlar 1. Ligi'nin namağlup tek takımı: Yüksekova Spor
        Hakkari'de 12 yaşındaki çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını k...
        Hakkari'de 12 yaşındaki çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını k...
        Köpek saldırısında ölen Eslem'in babası: Canımızdan can gitti
        Köpek saldırısında ölen Eslem'in babası: Canımızdan can gitti