Hakkari'de öğrencilere ve kurumlarda çalışanlara yangın eğitimi verildi

Hakkari Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencilerine ve kurum personellerine eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversitede, okul ve kurumlarda yangın bilgilendirme ve eğitim çalışmaları devam ediyor.

İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, vatandaşları yangın riskine karşı bilgilendirdiklerini belirtti.

Bu faaliyetlerinin devam edeceğini ifade eden Keskin, eğitimlerde yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı ve acil durum müdahale yöntemlerinin de uygulamalı olarak anlatıldığını söyledi.