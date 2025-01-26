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        Kadınlar Futbol 1. Ligi B Grubu

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde Yüksekova Spor Kulübü, B Grubunu lider tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 19:56 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:16
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        Kadınlar Futbol 1. Ligi B Grubu
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde Yüksekova Spor Kulübü, B Grubunu lider tamamladı.

        B Grubu'ndaki sezonun son maçında Yüksekova İlçe Stadı'nda 1207 Antalyaspor Kadın FK'yi 1-0 mağlup eden Yüksekova temsilcisi, Şampiyonluk Grubunda yer almaya hak kazandı.

        Maçın ardından oyuncular, şampiyonluğu kutlayarak seyircilerle fotoğraf çektirdi.

        Karşılaşmayı, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti İlçe Başkanı Zeydin Kaya, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Fırat Açıkel ve çok sayıda taraftar izledi.

        Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde normal sezon sonunda A Grubu'nda ilk iki sırayı alan Dudullu ile Giresun Sanayispor ve B Grubu'nda ilk iki sırayı alan Yüksekova Spor Kulübü ile 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü, Play-off Şampiyonluk Grubu'nu oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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